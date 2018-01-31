Ay tutulması saat kaçta Türkiye'den izlenebilecek?

31 Ocak saat 16.27'de Aslan burcunda Ay tutulacak! Bu ay tutulmasını özel kılan ise Süper ay, Mavi ay ve Kanlı ay tutulmasının olması. Süper Kanlı Mavi ay tutulması 152 senede bir görülen sıradışı bir olay. Türkiye'den bu olay saat 18.34'ten itibaren izlenebilecek.

Süper kanlı mavi ay tutulması en son 31 Mart 1866’da olmuştu. Bugün izleme şansına erişeceğiniz bu sıradışı ay tutulması 1 saat 16 dakika sürecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ : "Süper Kanlı Mavi Ay" TSİ 18.34'te Türkiye'den kısmen de olsa izlenebilecek. Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek. Tutulmanın en iyi izleneceği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri olacak.

AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİLERİ : Tutulma dolunayın enerjilerini kat kat arttırırken, üzerimizdeki etkisi bir ay kadar güçlü olarak devam edebilir. Bu Süper kanlı mavi ay tutulması arslan burcunda gerçekleşiyor. Dolunayda güçlenen ateş enerjisi özgüvenimizi, yaratıcılığımızı, enerji, coşku ve motivasyonumuzu yükseltirken, kişisel isteklerimizde bencil, gururlu ve inatçı davranışlara yol açabilir. Övündüğümüz, gurur duyduğumuz, kendimizi diğer kişilerden daha üstün gördüğümüz yönlerimizle de sınanabiliriz. Bunları bencillik ve gurur yapmadan bütünün yararına kullanırsak büyük ödüller de alabiliriz.

Ay tutulmasının burçlara etkileri-Aşkta aldatma ve...

KALP VE TANSİYONA DİKKAT : Aslan burcu bedenimizde kalp, dolaşım sistemi, omurga ve sırt bölgesini yönetir. Dolunaylarda Ay’ın üzerimizdeki etkisi güçlüdür ve sağlık sorunları daha fazla ortaya çıkabilir. Siz veya çevrenizde dolaşım sistemi, kalp ve tansiyon sorunu olanların daha fazla dikkat etmesi gereken bir dönemde olacağız.

TUTULMA EN ÇOK... : Bu tutulma özellikle dişi enerjiyi çok vurguluyor. Bu kimimiz için aynı yuvayı paylaştığımız eşimiz, kimimiz için anne, yuva, çocuk, beslenme, bakım, kimimiz için rızkımızı çıkardığımız yaşadığımız, vatan, toprak ana, işimiz olabilir.

BUNLAR OLABİLİR : Birçoğumuz için bu tutulma yaşam enerjimizi, özdeğer duygumuzu arttıracak hızlı gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Bir bebek haberi, bir iş imkanı, yeteneklerimizi gösterebileceğimiz fırsatlar, başarı, ün, maddi ödüller, arzuladığımız bir ilişki, aşk söz konusu olabilir.

AŞK HAYATI : Aslan aşk ve sevgi ile çok ilgilidir, Neptün burada da sizi aşırı duygusal, romantik yapabilir. Sevgilinizin sizi yeterince sevmediğini ya da hayal ettiğiniz aşka bir türlü kavuşamadığınızı düşünüp melankolik ve depresif takılabilirsiniz. Bazılarınız için tüm gerçekleri ortaya çıkaran aydınlatan bu dolunay aldatıldığınızı öğrenmenize ve bir aşkın bitmesine de neden olabilir.

EN ÇOK KİMİ ETKİLEYECEK : Bu tutulma 28 Temmuz-5 Ağustos Aslanlar, 27 Ocak-3 Şubat Kovalar, 27 Nisan-3 Mayıs Boğalar, 29 Ekim-5 Kasım Akrepler için birinci derece etkili olabilir.