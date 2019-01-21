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Ay tutulması ne zaman 2019 saat kaçta olacak?

Ay tutulması ne zaman 2019 saat kaçta olacak?

Dünyanın ve Türkiye'nin gözünü çevirdiği ve yakından takip ettiği ay tutulması ne zaman 2019, ve ay tutulması saat kaçta olacak sorusu merak konusu oldu. Ay tutulması, 20 Ocak Pazar ile 21 Ocak Pazartesi gününü birbirine bağlayan gece İstanbul’dan 49 dakika, Ankara’da 29 dakika boyunca izlendi. Peki Ay tutulması nedir, nasıl olur?

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 10:25 - Güncelleme: 21-01-2019 10:25

Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve ay tutulması nasıl olur soruları en çok arananlar arasına girdi. Türkiye'den de görülecek olan ay tutulması  20 Ocak Pazar ile 21 Ocak Pazartesi gününü birbirine bağlayan gece İstanbul’dan 49 dakika, Ankara’da 29 dakika boyunca izlenebildi. Peki nedir ay tutulması, nasıl olur etkiler nedir?

Ayrıca Kuzey ve Güney Amerika, Grönland, İzlanda, İrlanda, Büyük Britanya, Norveç, İsveç, Portekiz, Fransa ve İspanya’da tam yaşandı. Avrupa’nın geri kalanı ve Afrika’da ise parçalı görülecek. Peki ay tutulması nedir? İşte merak edilenler…

AY TUTULMASI NEDİR: Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya’nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay’ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir.

Ay’ın, Dünya’nın gölgesine girmesi ile Güneş’ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya’nın gölgesi Ay’a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay’ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir.

Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay’ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir.

Ay’a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya’nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya’nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay’ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Dünya, Ay ve Güneş’in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay’ın üzerine Dünya’nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer. Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.

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