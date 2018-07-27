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Ay tutulması Koç burcuna etkileri nasıl yanlış anlaşılmalara dikkat!

Ay tutulması Koç burcuna etkileri nasıl yanlış anlaşılmalara dikkat!

Bugün yani 27 Ağustos Salı günü son yüzyılın en uzun tam ay tutulması gerçekleşecek. Saat 20.30'da başlayacak olan kanlı ay tutulması yaklaşık 4 saat sürecek. Kanlı ay tutuması Türkiye'den en net Denizli'den görülecek. Peki kanlı ay tutulması burçlara etkisi ne, ay tutulmasının koç burcuna etkileri haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 09:00 - Güncelleme: 27-07-2018 09:00

Ay tutulması koç burcuna etkileri, koç burcu kanlı ay tutulmasından nasıl etkilecek yeni burç yorumları haberimizde. Bugün dünyanın dört gözle beklediği son yüzyılın en uzun ay tutulması gerçekleşecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan ay tutulması yaklaşık 4 saat sürecek ve Türkiye'den de en net Denizli'den izlenecek. Peki kanlı ay tutulması burçlara etkisi nasıl olacak, koç burcu ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte ay tutulmasının koç burcuna etkileri...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR: Kanlı Ay Tutulması Dünya’nın gölgesinin Ay’ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.

KANLI AY TUTULMASI KOÇ BURCUNA ETKİLERİ: Bu Merkür gerilemesinde 19 ağustos'a kadar aşk hayatınıza veya çocuğunuzla olan iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Özel hayatınızda kendinizi yanlış ifade edebilir, yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olarak sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Önemli işlere başlamamakta fayda var ama illa ki yapacaksanız üzerinden birkaç kez geçerek ilerlemeye özen gösterin. Yine bu dönemde eski ilişkiler, eski iletişim sıkıntıları karşınıza gelebilir. 

KANLI AY TUTULMASI NEREDEN İZLENİR: 27 Temmuz'da son yüzyılın en uzun tam ay tutulması gerçekleşecek. Tam ay tutulmasının en net görülebileceği yerlerden biri de Denizli olacak. 27 Temmuz gecesi saat 20.30-01.15 arasında Laodikya Antik Kenti'nde tam ay tutulması gözlemi konusunda Türkiye'deki tek organizasyonun Denizli'de gerçekleştirileceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Yüzyılın en önemli gök olaylarından birine şahit olunacak programa ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bilim insanlarından astronomi biliminin duayenleri de katılacak” dedi.

Bu yılın en uzun Ay tutulması, yarın akşam Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde de izlenebilecek. Rasathane Müdür Vekili Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu,  27 Temmuz’da gerçekleşecek tutulma esnasında Ay’ın, yerin oluşturduğu gölgenin içinden geçeceğini ve kızılımsı renk alacağını söyledi.

Tutulmanın TSİ ile 20.15’te başlamasına karşın 21.24’e kadar Ay’ın ışığında belirgin değişim olmayacağını belirten Kılıçoğlu, bu saatten itibaren Ay’ın, yerin tam gölgesi içine girmeye başlayacağını ve gökyüzünde bir bölümünün kararmış gibi gözükeceğini dile getirdi.

Saat 22.30’da ise Ay’ın tamamen yerin gölgesi içine gireceğini ve kızılımsı renge bürüneceğine dikkati çeken Kılıçoğlu, “Ay’ın bu görüntüsü saat 00.13’e kadar sürecek olup bu andan sonra Ay bir ucundan yavaş yavaş  aydınlanmaya başlayacak, saat 01.19 gibi tam gölgenin içinden çıkacak ve eski haline yakın hale dönecektir. Tam tutulma bir saat 43 dakika olup en iyi gözlem yapılabilecek saatler 22.30 ile 00.13 arasıdır. Bu anlamda son yüzyılın en uzun gözlenen Ay tutulmalarından biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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