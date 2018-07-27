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Ay tutulması İstanbul'da nerede izlenir en net görüntü

Ay tutulması İstanbul'da nerede izlenir en net görüntü

Kanlı Ay tutulması tüm dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye'den de izlenebilecek olan 21.yy en uzun Ay tutulmasının İstanbul'da en iyi nereden izleneceği de büyük bir merak konusu.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 19:00 - Güncelleme: 27-07-2018 19:00

Tüm Dünya 2018 Kanlı Ay tutulmasına kilitlenmiş durumda. 27 Temmuz'u 28 Temmuz'a bağlayan gece yani gerçekleşecek olan Kanlı Ay tutulması Türkiyeden'de izlenebilecek. 21. yy'ın en uzun ay tutulması olacak olan bu muhteşem doğa olayı İstanbul'dan da net bir şekilde görüntülenecek. Peki Türkiye'den de izlenebilecek olan Kanlı Ay Tutulması İstanbul'da nerede izlenir? Kanlı Ay Tutulması hakkında tüm detaylar haberimizde.KANLI AY TUTULMASI NEDİR: Kanlı Ay Tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?  Bu ender gökyüzü olayını Türkiye'den izlemek isteyenler İstanbul Üniversitesi'nin "Gözlem Geceleri"ne katılabilir. İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada; 

"27 Temmuz 2018 akşamı gerçekleşecek Tam Ay Tutulması bu yüzyılın en uzun sürecek Ay tutulmasıdır. Ay'ın tamamen Dünya gölgesinde kalacağı süre 1 saat 43 dakika olacaktır ve bu süre boyunca uydumuzu mükemmel bakır kızılı renginde göreceğiz.

"27 Temmuz 2018'de ayrıca Dünya ile Mars da birbirlerine en yakın konumda olacaklar ve bu da Mars'ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesini sağlayacak. Güneş Sistemi'nin en büyük iki gezegeni, Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde olacak ve astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacaklar. Ay ve Mars doğu ufkuna yakın olsalar da gözlenebilecekler. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliği ve Amatör Astronomlar Kulübü'nün desteğiyle düzenlediğimiz bu halk etkinliğinde tüm gökyüzü ve astronomi meraklılarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız" denildi.

Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

EN İYİ NEREDE İZLENİR: Ay tutulmasını izlemek için büyük çaba gerekmiyor. Ay'ı ve gökyüzünü net biçimde görebileceğiniz bir konum ve bir sandalye yeterli olabilir. Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.

Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.

Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.

Ay tutulmasını internet üzerinden canlı gözlemlemek isteyenler Slooh, TimeandDate.com ya da Virtualtelescopeeu sitelerini ziyaret edebilir.

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