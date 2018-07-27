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Ay tutulması duası Nihat Hoca özel ay tutulması duası okunuşu

Ay tutulması duası Nihat Hoca özel ay tutulması duası okunuşu

Bu akşam son yüzyılın en uzun süren ay tutulması yaşanacak. Peki ay tutulmasında okunacak dualar hangisi, ay tutulması duası var mı? İşte bu akşam ay tutulması yaşanırken okunacak dua Nihat Hatipoğlu anlattı.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 15:00 - Güncelleme: 27-07-2018 15:00

Ay tutulmasında hangi esmalar okunur sorusu bugün binlerce vatadaş tarafından en çok arananlar arasında. Son yüzyılın en büyük ay tutulması bu akşam 20.30'da başlayacak. Peki ay tutulmasında dua etmek gerekir mi, ay tutulmasında hangi esmalar kaç kere okunmalı? 

Okunacak esma ve dualar:

* 312 kez Ya Rakiybu * 75 kez Ya Muzillu * 14 kez Ya Vehhab * 100 kez * Ya Gaffar 1020 kez * Ya Aziymu Celle Celalühü * 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh. * 7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

İŞTE GÜNEŞ VE AY TUTULMASI (KÜSUF-HUSUF) DUASI

Güneş ve ay tutulması esnâsıftda iki rekat namaz kılınır. 33 kere “Allâhü Ekber” diye tekbir getirilir. Sonra da:

 “Sübhânallâhi ve’l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”denir. Ayrıca bu esnâda dua edilir, tekbir getirilir, Al­lah’tan af dilenir, sadaka verilir ve Allah’a sığınılır.

Güneş ve Ay Tutulması Duası: Güneş ve ay tutulması esnasında kı­lınması sünnet olan kusüf ve husüf namazları, güneş ve ay tutulmasını engellemek ve o durumun geçme­sini sağlamak için değildir. Bu iki olay o namazların vakitleridir. Tıpkı, güneş battıktan sonra kılınan ak­şam namazının, güneşin batışını önlemek için olma­dığı gibi. Güneş’in batışı, akşam namazının vaktidir. Güneş ve ay tutulmaları da o namazların vaktidir.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR: Kanlı Ay Tutulması Dünya’nın gölgesinin Ay’ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.

EN GÜZEL TUTULMA NEREDEN İZLENİR?.. Kanlı Ay Tutulması en iyi Ortadoğu, Afrika'nın doğusu, ve Asya'nın batısından izlenebilecek. Bu doğa olayı Türkiye'de en iyi Doğu ve İç Anadolu'da gözlemlenecek. İstanbullu ve İzmirliler de tam tutulmaya tanıklık edebilecek. 22.30'da başlayacak tutulma 00.13'te sona erecek.

 

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