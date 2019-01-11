Ay en koyu kırmızıya bürünecek kanlı ay tutulmasına az kaldı

NASA'daki bilim insanları 21 Ocak günü gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması ile ilgili açıklama yaptı. Yetkililer önümüzdeki bir yıl boyunca meydana gelecek tek tutulması olayı olacağını duyurdu. Ay tutulması meraklıları yakın zamanların en koyu kırmızı renkte tutulma olayına tanık olmak için hazırlık yapacak.
NERELERDEN GÖRÜLECEK?
Kuzey ve Güney Amerika'nın tamamı ile Batı Avrupa'nın bir kısmı eğer hava açıksa kanlı ay tutulmasının tamamını net şekilde görecek. Avrupa'da İngiltere, Portekiz, İspanya ve Fransa'nın bazı bölgeleri tam tutulmayı görebilecek. Batı Afrika'da ise yalnızca birkaç ülke tam tutulmaya şahit olacak.
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya’nın gölgesinin Ay’ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.
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