Ay en koyu kırmızıya bürünecek kanlı ay tutulmasına az kaldı

NASA'daki bilim insanları 21 Ocak günü gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması ile ilgili açıklama yaptı. Yetkililer önümüzdeki bir yıl boyunca meydana gelecek tek tutulması olayı olacağını duyurdu. Ay tutulması meraklıları yakın zamanların en koyu kırmızı renkte tutulma olayına tanık olmak için hazırlık yapacak.

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