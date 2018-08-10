Ay çekirdeği depresyona iyi geliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Psikolog Yasemin Kamalı, çekirdek çitlerken insanların sadece ona odaklandığını ve o hareketi bildikleri içinde insanlar üzerinde olumlu bir etki bıraktığını söyledi. Kamalı, "İnsanlar genelde elindeki çekirdek bitince bir daha yemeyeceğini söyler ama öyle olmaz hemen yeni bir paket alınır, bunu hepimiz yaşıyoruz. Çekirdeği çitlerken yapılan başka bir şey düşünmüyoruz, ritmik bir hareket, bilinen bir şey yapılıyor. Bilinen şeyler genelde kişiye kendini rahat ve güvende hissettirir o güven duygusuyla çekirdeği yemeğe devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



