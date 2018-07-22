Avusturya'dan skandal karar! Türkçe seçeneğini kaldırdı

Avusturya Ulaştırma Bakanlığı, ülkede yaşayan Türkleri Almanca öğrenmeye teşvik etmek amacıyla ehliyet sınavının teori aşamasında Türkçe seçeneğini kaldırdırdı.

TÜRKÇE EN ÇOK KULLANILAN İKİNCİ DİL

Türkçe ülkede en çok konuşulan ikinci dil. İngilizce, Hırvatça ve Slovence konuşanlar, bu dillerde sınava girmeye devam edebilecek.

Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, kararın tasarruf için alındığını söyledi, "Her ilave dil için beş haneli rakamları izah etmenin mümkün olmayacağını" söyledi.

Ancak bakan kararın aynı zamanda Almanca öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.