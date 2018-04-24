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Avusturya'da Başbakan'a Türkiye tepkisi! Yeter artık

Avusturya'da Başbakan'a Türkiye tepkisi! Yeter artık

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Türklerin ülkesine gelmemesini isteyen Avusturya Başbakanı, ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 10:36 - Güncelleme: 24-04-2018 10:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasından sonra Avrupa ülkeleri de harekete geçti.

Erdoğan'ın sandıkta yeni bir zafer kazanmasını engellemek isteyen Avusturya, Hollanda ve Almanya, Türklerin propaganda için ülkelerine gelmemelerini istedi.3 ülke, referandum sürecinde de "Evet" kampanyalarına izin vermemişti.

TÜRK DÜŞMANI SEBASTİAN KURZ: Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'de alınan erken seçim kararına ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"YETER ARTIK"

Kurier Gazetesi'nde Michael Jager'ın imzasıyla yayınlanan yazıda, Kurz'un bu nefret dolu tavrı sert bir dille eleştirildi.

Yazısında "Yeter artık" başlığını kullanan Jager, Avusturya Başbakanı'nın bu açıklamalarının Salzburg'daki eyalet seçimlerinden hemen önce olmasına dikkat çekti.

"ORTADA FOL YOK YUMURTA YOK..."

Kurz'un iç politikaya yön vermek için böyle bir çıkış yaptığını savunan Avusturyalı gazeteci, "Bu tartışmada bir iç politika tantanası söz konusu. Zira ortada fol yok yumurta yokken Kurz ortalığı kızıştırıyor." ifadelerini kullandı.

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  • TACETTİN 24 Nisan 2018 10:56 KURBAN OL TÜRKLERE

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