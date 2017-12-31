Avustralya’da 2018’e coşkulu karşılama

Yeni yılı karşılan ilk ülkelerden biri de Avustralya oldu. TSİ 16.0’da yeni yıla giren ülke, 2018’i her yıl olduğu gibi bu yıl da Sydney kentinde havai fişek gösterileriyle karşıladı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda, farklı temaların işlendiği görsel şölen dakikalarca sürdü. Sydney Harbour Köprüsü, Opera House, limandaki binalar ve kentin çeşitli noktalarından fırlatılan havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Yeni yılın ilk dakikalarını coşkuyla karşılayan Avustralyalılar, 2018’i birbirlerine sarılarak kutladı.

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