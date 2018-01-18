Avukattan doktora şok saldırı: Kamera kayıtları ortaya çıktı!

Avukattan doktora şok saldırı: Kamera kayıtları ortaya çıktı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki aile sağlık merkezinde, bir avukatın Aile Hekimi Bülent Öner'e saldırdığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bostanlı 4 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde, ismi öğrenilemeyen İzmir Barosu'na kayıtlı bir avukatın Aile Hekimi Bülent Öner'e tekmeyle saldırdığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Amatör kamerayla çekilen görüntülerde, avukat olduğu iddia edilen kişinin Öner'e tekme atmaya çalıştığı ve hakaret ettiği görülüyor. Olaydan sonra sağlık merkezinden çıkan saldırgan, siyah renkli otomobille olay yerinden ayrılıyor.

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Avukattan doktora şok saldırı: Kamera kayıtları ortaya çıktı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, İzmir Barosu'na kayıtlı bir avukat, kız kardeşine antibiyotik vermediği iddiasıyla Dr. Bülent Öner'e saldırdı. Sağlık camiası, bugün bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi. Olay, dün gündüz saatlerinde, Bostanlı 4 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Barosu'na kayıtlı ismi öğrenilemeyen bir avukat, kız kardeşine antibiyotik yazmadığı gerekçesiyle Aile Hekimi Bülent Öner'in çalıştığı sağlık ocağına geldi. Avukatın, Öner'e tehditlerde bulunduğu ve tekme attığı öne sürüldü. Öner'in şikayetçi olması üzerine, polis avukatın bulunması için çalışma başlattı.

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Avukattan doktora şok saldırı: Kamera kayıtları ortaya çıktı!

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Avukattan doktora şok saldırı: Kamera kayıtları ortaya çıktı!

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mehmet Akçay, bu olayın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan popülist politikaların, halk ile hekimin karşı karşıya getirilmesinin bir sonucu olduğunu, böyle olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil, "Beyaz' kod da dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı'mız tarafından bütün gerekli işlemler başlamış bulunmaktadır. Konuyu öğrendiğimiz an itibariyle devletimizin tüm resmi kurumları bu konuyla ilgili işlemlerini yapmış ve işlemler şu anda yürümektedir" dedi.

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