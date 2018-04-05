Avukatlar Günü resimli mesajları 5 Nisan özel tebrik mesajları-yeni

5 Nisan Avukatlar Günü 2018 yılında da yurt genelinde farklı etkinliklerle kutlanacak. Adaletın savunucusu hak ve hukukun temsilcisi olan avukatların bu özel günü için en güzel resimli 5 Nisan Avukatlar Günü resimli mesajlarını ve tebrik sözlerini sizler için bir araya getirdik. Avukatların bu özel gününü daha da anlamlı hale getirmek için siz de içlerinden birini yollayabilirsiniz.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA VE TEBRİK MESAJLARI: Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi acısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.

*Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan Avukatlarımızın bu özel gününü kutlar, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere kavuşmamızı dilerim.

*Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan caba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.

*Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

*Toplum içerisindeki adaletin yapı taşlarından birisi olan ve işlerini hakkı ile yapıp mazlumların yanında yer alan tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

*Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

*Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.

*Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

*Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, avukatlar gününü kutlarım.

AVUKATLAR GÜNÜ TARİHİ: Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir’de gerçekleştirilen “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır.

Yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısına katılım sağlayan baro başkanları ve temsilcileri ile tüm baroların tek bir çatı altında toplanması fikri sunulmuştur. Sunulan bu fikrin ardından çeşitli gazetelerde konuya ilişkin öneriler verilmeye başlanmıştır.

Yaklaşık 24 yıl sonra 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen 2 günlük toplantının sonrasında “Barolar Birliği’nin” kuruluş çalışmalarına başlamışlardır.

Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu’nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu gün ile aynı güne denk geldiği ortaya çıkmıştır.

Bunlarla beraber gerçekleştirilen görüşmeler nitecesinde tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan ”Avukatlar Günü” olarak adlandırılmıştır.