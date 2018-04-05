Avukatlar Günü nedir 5 Nisan neden kutlanır, önemi?

5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar Günü önemi ve tarihi ilk kez ne zaman kutlandı sorularının yanıtı haberimizde. Hak ve hukukun koruyucusu olan avukatların Avukatlar Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte 5 Nisan Avukatlar Günü ile ilgili bilmek istedikleriniz.

Cumhuriyetimizin İlanından sonra ilk kez en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir’de yapılan “Türkiye Avukatlar Birliği” Toplantısında, bugünü Avukatlar Günü olarak nitelendirilmiştir. Hukukun temel bekçileri olan avukatların bu özel gününü kutlamak için 5 Nisan Avukatlar Günü olarak belirtilmiştir.

AVUKATLAR GÜNÜ TARİHÇESİ: Türkiye avukatlar günü" Toplantısında; "3 Ocak 1934 de İzmir'de yapılan toplantı " kabul olmuştur. 5 Nisan 1958 tarihinde iki günlük çalışma sonunda Barolar Birliğinin kuruluş çalışmalarını görüşmüşleri tamamlanmıştır. 5 Nisanın Avukatlar Günü olarak kutlanması 1958 yılında İzmir'de barolar arası bir kurul ve Türkiye Barolar Birliği'nin gerçekleşmesi yolunda bir karar alındı. Yani Türkiye Barolar Birliği o karardan sonra yapılan savaşımlarla gerçekleşti ve o toplantıda kutlanmasına karar verildi.

Yapılan araştırmada, Baro Başkanlarının İzmir de neden ilk kez 5 Nisan 1958 de toplandıkları, bu tarihin 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de yapılan İstanbul Barosunun ilk Genel Kuruluyla aynı gün olmasının, 5 Nisan 1958 günü İzmir de toplanan Baroların, 5 Nisan tarihini seçmelerinin özel bir nedeninin olup olmadığı saptanamamıştır.