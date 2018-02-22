Avukatın bar macerası kötü bitti! Eşcinsel ilişki için...

Avukat A. eğlenmek için gittiği barda tanıştığı 38 yaşındaki G.B. ile ilişki için anlaştıktan sonra evine götürdü. İddiaya göre, avukata iğne yaparak bayıltan G.B., evdeki banka kartlarını alarak gitti. İğnenin etkisiyle iki gün baygın kaldığını iddia eden avukat A., banka kartlarından toplam 13 bin TL çekildiğini öğrenince savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde yaşananları anlatan avukat A. kolundaki iğne izini delil olarak göstererek G.B.’den şikâyetçi oldu.

Gözaltına alınan G.B., 18 Şubat'ta adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakim tarafından sorgulanan G.B., jigololuk da yaptığını söyledi. Avukatın da kendisine ilişki teklif ettiğini ve 300 Euro karşılığında anlaştıklarını ileri süren G.B. ifadesinde şunları söyledi:

"Bardan birlikte çıkıp evine gittik. Evde ilişkiye girmek istedi. Ben de paramı peşin istedim. Kendisi üzerinde para olmadığını söyledi. ‘Hesabımda var’ dedi. ‘Beraber gidip çekelim’ dedim. Bunun üzerine avukat ‘Çok alkollüyüm gidemem’ dedi. Bende kendisine isterse gidip çekebileceğimi söyledim. Kabul etmezse bu durumda kendisiyle beraber olamayacağımı söyledim. Bunun üzerine kabul etti ve üzerinde bulunan dört kartı verdi, şifrelerini de söyledi."

FAZLA PARA ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ

İfadesinde, kartları alarak evden ayrıldığını söyleyen G.B. hesaptan fazla para çektiğini kabul etti. G.B. şöyle devam etti:

"Evden çıktım. Fazla para çektim. Yalan söylemek istemiyorum. Toplamda 13 bin TL çektim. Bu parayı kendisine vermek ve uzlaşmak istiyorum. Para haricinde şahsın hiçbir eşyasına dokunmadım ve almadım. İğne de yapmadım.”

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

Yapılan sorgulamanın ardından G.B., 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. Hakim, tutuklama kararına gerekçe olarak avukatın kolundaki iğne izini, iğnedeki maddenin henüz tespit edilememiş olmasını ve çalınan paranın yüksekliğini gösterdi. (Damla Güler - Hürriyet)