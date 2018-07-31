Avukat hayatının şokunu yaşadı: Yanağını kopardı!

"ŞİKAYETÇİ VE TAKİPÇİYİZ'": Avukat Şeker aynı zamanda zorbalıkla ve şiddetle kamu görevlilerine engel olmaya çalışanlarla ilgili, “Bursa’da bir kesim zorbalıkla her şeyin üstesinden gelebileceğini sanıyor. Bu kesim avukata saldırıyor, gazeteciye saldırıyor, polise doktora saldırıyor. Bu olayda söz konusu saldırı avukatları hedef almıştır. Çünkü o gün benimle birlikte orada bulunan birçok insan vardı fakat şahıs gelip bana saldırdı. Avukatları günah keçisi olarak görmek çok basit bir şey ama biz sadece işimizi yaptık. Biz bir suç işlediğimiz zaman kamu görevlisi gibi yargılanıyorsak aynı şekilde korunmalıyız da. Bizi bu şekilde şiddetle ya da saldırılarla engelleyemezler. Kanun şiddetle engellenmez. Biz sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Biz hem görevimizi yapmaktan hem de bu tür şiddet olaylarının takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak olayın takipçisi ve şahıslardan şikayetçi olduklarını belirtti.