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Avşar Halı'nın sahibi Muhammed Öğücü kimdir konkordato ilan etti kaç yaşındadır

Avşar Halı'nın sahibi Muhammed Öğücü kimdir konkordato ilan etti kaç yaşındadır

Gaziantep'te faaliyetlerine başlayan ve ardından tüm dünyaya adını duyurmayı başaran ünlü marka Avşar Halı konkordato ilan etti. Peki sahibi Muhammed Öğücü kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 14:45 - Güncelleme: 07-11-2018 14:45

2005 yılında ABD'de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanan Avşar Halı, yapılan haberlere göre konkordato başvurusunda bulundu. Bu başvurunun ardından gözler Avşar Halı'nın sahibine çevrildi. Avşar Halı'nın sahibi Muhemmed Öğücü kimdir? Nerelidir?

1974 yılında kurulan Avşar Halı 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu. Avşar Halı, başta ABD olmak üzere 20'den fazla ülkeye yapılan ihracata öncülük etmiş ve 2005 yılında ABD'nin halı merkezi olan Atlanta'da düzenlenen Atlanta Market Magnificent Carpet Awards yarışmasında makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanmıştı.

Çamlıca Camii'nin halıları bu markadan
Açılışı merakla beklenen Çamlıca Camii'nin de halılarını döşeyen Avşar Halı, Gaziantep'ten ilk halı ihracatını Almanya ve Japonya'ya yaparak gerçekleştirdi ve 1994 yılında halı ihracatında Türkiye çapında bronz madalya kazandı.

MUHAMMED ÖĞÜCÜ KİMDİR?
1959 yılında Gaziantep'te doğan Muhammed Öğücü; ilk, orta ve lise eğitimlerini Gaziantep'te tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi mezunu olan Öğücü, İngilizce bilmektedir. 

Avşar Halı Yönetim Kurulu Başkanı
Avşar Halıcılık İmalat ve Pazarlama firması ile Sırma Halı Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi olan Muhammed Öğücü'nün, Osti A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı'nın aynı zamanda 2007 biyografisine göre, G.B.S. Sektörel Dış Ticaret A.Ş.'de Denetleme Kurulu Başkanı ve OPTEKS Polypropylene Tekstil A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak ortaklıkları bulunmaktadır. 

Öğücü, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği Başkan Vekilliği, Lions Kulübü Geçmiş Dönem Başkanlığı ve TABA Gaziantep Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 

Ünlü halı markası Avşar Halı da konkordato ilan etti

 

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