  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Avrupa'yı fırtına vurdu 20 kişi öldü 14 milyon ağaç devrildi...

Avrupa'yı fırtına vurdu 20 kişi öldü 14 milyon ağaç devrildi...

İtalya'nın kuzeydoğu bölgeleri fırtına ve yoğun yağışa teslim oldu. Beş gündür etkili olan kötü hava koşulları 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, fırtınanın Alp ve Dolomiti dağlarında 14 milyon ağacı devirdiği ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-11-2018 11:47 - Güncelleme: 04-11-2018 12:05

İTALYA’da 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan fırtına, 14 milyon ağacı devirdi. Fırtınanın vurduğu Belluno kenti yakınlarındaki Alp ve Dolomiti dağlarında itfaiyenin havadan çektiği görüntülerle bir çam ormanının yerle bir olduğu ortaya çıktı. Trento Alto Adige ve Veneto bölgelerinde saatte 180 kilometre hıza ulaşan fırtına binlerce karaçam ağaca zarar verdi. Bölgede yaklaşık 14 milyon ağacın fırtına sebebi ile devrildiği belirtildi.

Heyelan sebebiyle binlerce köprü ve yolun çöktüğü bölgelerdeki köylerin de çevre iller ile bağlantısının kesildiği aktarıldı. Su kemerlerinin sökülmesi ve elektrik direklerinin devrilmesi sonucu ise bölgede elektrik ve su sıkıntısının yaşandığı kaydedildi.

Ulusal Sivil Savunma Kurumu Başkanı Angelo Borelli yaşanan afet hakkında, “Bölgede durum ağır, yollar yok olmuş durumda. Hemen işe koyulmamız lazım, eğer zararı tespit etmekle başlarsak en az 2 ay sadece bununla uğraşırız” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Avrupa'yı fırtına vurdu 20 kişi öldü 14 milyon ağaç devrildi... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro