Avrupa'yı fırtına vurdu 20 kişi öldü 14 milyon ağaç devrildi...

İTALYA’da 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan fırtına, 14 milyon ağacı devirdi. Fırtınanın vurduğu Belluno kenti yakınlarındaki Alp ve Dolomiti dağlarında itfaiyenin havadan çektiği görüntülerle bir çam ormanının yerle bir olduğu ortaya çıktı. Trento Alto Adige ve Veneto bölgelerinde saatte 180 kilometre hıza ulaşan fırtına binlerce karaçam ağaca zarar verdi. Bölgede yaklaşık 14 milyon ağacın fırtına sebebi ile devrildiği belirtildi.

Heyelan sebebiyle binlerce köprü ve yolun çöktüğü bölgelerdeki köylerin de çevre iller ile bağlantısının kesildiği aktarıldı. Su kemerlerinin sökülmesi ve elektrik direklerinin devrilmesi sonucu ise bölgede elektrik ve su sıkıntısının yaşandığı kaydedildi.

Ulusal Sivil Savunma Kurumu Başkanı Angelo Borelli yaşanan afet hakkında, “Bölgede durum ağır, yollar yok olmuş durumda. Hemen işe koyulmamız lazım, eğer zararı tespit etmekle başlarsak en az 2 ay sadece bununla uğraşırız” ifadelerini kullandı.