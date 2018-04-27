Avrupa'nın en iyi plajları

Avrupa genelinde seyahat editörleri Avrupa'nın en iyi plajlarını seçti. Deniz suyu kalitesi, plajların görüntüsü ve doğa gibi kriterler çerçevesinde belirlenen plajlardan biri de Türkiye'de.

Avrupa genelinde seyahat editörleri Avrupa'nın en iyi plajlarını seçti. Deniz suyu kalitesi, plajların görüntüsü ve doğa gibi kriterler çerçevesinde belirlenen plajlardan biri de Türkiye'de. Listeye Komşu ülke Yunanistan'ın Sidari plajı da girdi. İnce beyaz kumu, muhteşem koyu ve çarşaf gibi denizi ile Sidari Avrupa'nın en sevilen plajlarından birisi oldu.

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Avrupa genelinde seyahat editörleri Avrupa'nın en iyi plajlarını seçti. Deniz suyu kalitesi, plajların görüntüsü ve doğa gibi kriterler çerçevesinde belirlenen plajlardan biri de Türkiye'de. Santa Giulia, Fransa Santa Giulia, inanılmaz derecede turkuaz suları ve inci-beyaz yumuşak kumları ile gerçekten muhteşem güzellikte bir plaj. Sezonunda Turistlerle sıkış tepiş olsa da su sporları meraklıları için de bir cennet sayılabilir. Twitter

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Avrupa genelinde seyahat editörleri Avrupa'nın en iyi plajlarını seçti. Deniz suyu kalitesi, plajların görüntüsü ve doğa gibi kriterler çerçevesinde belirlenen plajlardan biri de Türkiye'de. Porto Timoni, Yunanistan'ın sevilen plajlarından araba ile gitmek mümkün değil aracınızı bırakıp yaklaşık 1 kilometre yürümeniz gerekiyor 500 m lik plaj bu yürüyüşe değecek... Twitter

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