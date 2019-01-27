  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Avrupa'nın 8 gün kararına Venezuela'dan yanıt

Avrupa'nın 8 gün kararına Venezuela'dan yanıt

VENEZUELA'da yaşanan siyasi kriz nedeni ile Avrupa ülkeleri 8 gün içinde seçimlere gidilmesi uyarısıda bulunmuş aksi halde muhalif isim Gaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacakları açıkladı. Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 27-01-2019 13:27 - Güncelleme: 27-01-2019 13:27

VENEZUELA Avrupa ülkelerinin yaptığı sekiz gün içinde seçimlere gidilmemesi halinde Venezuelalı muhalif lider Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacakları açıklamasına yanıt verdi.

ABD'nin başvurusuyla Venezuela'daki siyasi krizi tartışmak için New York'ta Cumartesi günü olağanüstü toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza söz konusu çağrıyı "neredeyse çocukça" şeklinde niteleyerek geri çevirdi.

HİÇBİR KARAR DİKTE EDİLEMEZ
Arreaza, "Bağımsız bir halka bir mühlet dayatma ya da ültimatom verme hakkına sahip olduğunuz fikrine nereden kapılıyorsunuz?" diye konuştu. Dışişleri Bakanı, ülkesinin kimsenin hiçbir karar veya kuralı zorla dikte etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Maduro'nun müttefikleri arasında yer alan Rusya da seçimlere gidilmesi talebini geri çevirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu talebin iç politikadaki gerilimi daha da tırmandıracağı kaydedilerek, bağımsız bir ülkenin iç işlerine açık bir şekilde karışılmasına son verilmesi gerektiği belirtildi.

DİPLOMAT GERİLİMİ
Venezuela Devlet Başkanı Maduro geçen Çarşamba Venezuela'nın ABD'deki büyükelçiliğini ve tüm konsolosluklarını kapatma kararı alındığını, tüm diplomatik personeli geri çekeceklerini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Maduro'nun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediği ABD'li diplomatları geri çekmeyeceklerini açıklamıştı.

72 saatlik sürenin dolmasına kısa bir süre kala Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin konsolosluk işlemleri ve ticari süreçler için her iki başkent, Caracas ve Washington'da karşılıklı olarak ofisler açmayı müzakere edecekleri ve bu sürenin de 30 gün ile sınırlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar her iki büyükelçilikte bir kısım diplomatik personelin çalışmaya devam edeceği, iki ülkenin bu ofisler konusunda bir anlaşmaya varamaması durumunda ise kalan diplomatların da geri çekileceği vurgulandı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Avrupa'nın 8 gün kararına Venezuela'dan yanıt haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro