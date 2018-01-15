Avrupalı kadınlar 'seks için' bu ülkeye gidiyor

Avrupalı kadınlar 'seks için' bu ülkeye gidiyor

Tayland denizinin, kumunun, güneşinin yanı sıra seks turizmi nedeniyle de Avrupalı erkeklerin tercihi... Business Insider'in haberine göre şimdilerde Avrupalı kadınlar da bu amaçla Afrika ülkelerine gidiyor. Avrupalı kadınlar, seks turizmi için Afrika ülkelerini tercih ediyor. Habere göre pek çok kadın, Gambiya ve Kenya gibi ülkelere giderek para karşılığında kendilerinden genç bir erkekle birlikte oluyor.

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Avrupalı kadınlar 'seks için' bu ülkeye gidiyor

Fakir Afrika ülkelerinin erkekleri, bu yolla para kazanmanın, hatta bazen Avrupa'ya gitmenin yeni bir yolunu bulmuş. Özellikle yaşlı İngiliz kadınlar, seks için Afrika'ya düzenlenen turlara katılıyor. Yerel yetkililer seks için Kenya'ya giden kişi sayısı hakkında kesin bir rakam vermenin mümkün olmadığını ancak kabaca ülkeye gelen her 5 yalnız seyahat eden kadından birinin bu amaçla geldiğini söylemenin mümkün olduğunu ifade ediyor. Özellikle son dönemlerde Afrika'ya giden turlarda yer alan Avrupalı kadınların sayısında artış göze çarpıyor.

214
Avrupalı kadınlar 'seks için' bu ülkeye gidiyor

Tayland denizinin, kumunun, güneşinin yanı sıra seks turizmi nedeniyle de Avrupalı erkeklerin tercihi... Business Insider'in haberine göre şimdilerde Avrupalı kadınlar da bu amaçla Afrika ülkelerine gidiyor. Avrupalı kadınlar, seks turizmi için Afrika ülkelerini tercih ediyor. Habere göre pek çok kadın, Gambiya ve Kenya gibi ülkelere giderek para karşılığında kendilerinden genç bir erkekle birlikte oluyor.

314
Avrupalı kadınlar 'seks için' bu ülkeye gidiyor

Fakir Afrika ülkelerinin erkekleri, bu yolla para kazanmanın, hatta bazen Avrupa'ya gitmenin yeni bir yolunu bulmuş. Özellikle yaşlı İngiliz kadınlar, seks için Afrika'ya düzenlenen turlara katılıyor. Yerel yetkililer seks için Kenya'ya giden kişi sayısı hakkında kesin bir rakam vermenin mümkün olmadığını ancak kabaca ülkeye gelen her 5 yalnız seyahat eden kadından birinin bu amaçla geldiğini söylemenin mümkün olduğunu ifade ediyor. Özellikle son dönemlerde Afrika'ya giden turlarda yer alan Avrupalı kadınların sayısında artış göze çarpıyor.

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