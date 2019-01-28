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Avrupa'dan babalık izni kararı birlikteki tüm erkeklere 10 gün izin

Avrupa'dan babalık izni kararı birlikteki tüm erkeklere 10 gün izin

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri vatandaşların daha kaliteli yaşayabilmesi için babalık iznine dair yeni bir karar aldı. Bundan sonra birlik içindeki ülkelerde erkeklere 10 günlük babalık izni hakkı verilecek.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 14:37 - Güncelleme: 28-01-2019 14:37

AVRUPA Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi iki yıldır tartışılan babalık izni konusunda uzlaştı. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında bundan böyle erkekler en az 10 gün babalık iznine çıkabilecek.

İzin ücretinde annelerin durumuna kıyasla hiçbir şekilde kesinti yapılmaması planlanıyor. Euronews'te yer alan habere göre 4 aylık ebeveyn izni de hem anne hem baba için sertleştirildi.

İzin günlerinin ebeveynler arasında diğer kişiye aktarılmasına sıcak bakılmıyor. Özellikle kadınların iş hayatından uzun süre uzak kalması istenilmiyor. Ebeveyn iznine ücret karşılığında çıkılması bütün üye ülkelerde mecbur hale gelecek. Ücretler üye ülkeler tarafından belirlenecek.

Avrupa Birliği her yıl kişi başına hayatı kolaylaştırmak için en az 5 gün izin günü de sağlanmasını öngörüyor.

DAHA SOSYAL BİR AVRUPA İÇİN
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa Komisyonunun adalet ve sosyal işlerden sorumlu üyesi Vera Jourova anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Uzun tartışmaların ardından daha sosyal bir Avrupa Birliği için dev bir adım atıldığını" ifade ettiler.

Fransa 11-18 gün arası babalık izni hakkı tanıyor. Almanya'da ise babalık izni uygulaması bulunmuyor. Avrupa Birliği direktifinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Daha sonra ise uygulamanın iki yıl içerisinde bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE BABALIK İZNİ
Türkiye'de ise babalık izni 10 ile 5 gün arasında değişiklik gösteriyor. Devlet memurları için 10 günlük babalık izni söz konusu iken sözleşmeli çalışan diğer erkeklere ise 5 günlük izin veriliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tepe 28 Ocak 2019 14:43 avrupa bizi kiskaniyor walla

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