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Avrupa'dan ABD'ye vergi misillemesi

Avrupa'dan ABD'ye vergi misillemesi

Avrupa Komisyonu, ABD'nin alüminyum ve çeliğe ek vergiler getirmesine karşılık vermeye hazırlanıyor. Avrupa'nın 10 sayfalık ek vergi listesinde çok sayıda ürün bulunuyor

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 18:11 - Güncelleme: 16-03-2018 18:11

Avrupa, ABD Başkanı Trump'ın alüminyum ve çeliğe ek vergiler getirmesinin ardından önemli bir hamleye hazırlanıyor. ABD ürünlerinin ithalatına yeni vergiler getirilecek. 

Avrupa Komisyonu yayınladığı 10 sayfalık listede tahıl ürünlerinden, motosiklete, meyve sularından kıyafete birçok ürün bulunuyor. Ürünler arasında inşaat ve endüstride kullanılan birçok metal parçaları da yer alıyor. Yeni planın ABD'den AB'ye yıllık ithalat değeri 2.8 milyar euroyu bulan birçok ürünü etkilemesi beklenirken, bu ürünlere yüzde 25 vergi yükü eklenecek.

Avrupalı yetkililer, Trump'ın ek vergi kararından vazgeçmemesi halinde kendilerinin de yeni vergiler getireceklerini çeşitli kereler açıklamıştı. Bu durum 'ticaret savaşları'na kadar gidebileceği endişesi ile tedirginlik yaratıyor.  

Ürünlerin bazılarına yönelik vergi düzenlemesinin aylar içerisinde yürürlüğe girebileceği belirtilirken, diğer ürünlerin sadece Dünya Ticaret Örgütü'nün ABD'nin yeni vergilerini yasa dışı ilan etmesi durumunda veya üç yıllık periyodun ardından yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Avrupa Birliği bu hamleyle birlikte ABD'nin alüminyum ve çeliğe getirdiği vergilerle birlikte uğrayacağı düşünülen 6.4 milyar euroluk zararı dengelemeyi hedeflediği düşünülüyor.

Önümüzdeki hafta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile AB Ticaret Şefi Cecilli Malmstrom'un bir araya gelerek konuyu masaya yatırmaları bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde imzaladığı kararnameyle, ABD'ye ithal edilen çelik için yüzde 25, alüminyum için ise yüzde 10 vergi getirildiğini ilan etmişti. Trump yönetimi Kanada ve Meksika'yı bu kararın dışında tutmuştu.

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