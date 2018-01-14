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Avrupa'daki Kırım Türklerinin 'Hansaray' endişesi

Avrupa'daki Kırım Türklerinin 'Hansaray' endişesi

Avrupa'da faaliyet gösteren Kırım Türkleri derneklerinin, Rusya'nın Kırım'da bulunan Hansaray'a yönelik restorasyon çalışmalarını endişeyle takip ettiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 21:38 - Güncelleme: 14-01-2018 00:20

Avrupa'da faaliyet gösteren Kırım Türkleri dernekleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Hansaray'da Rusya tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Hansaray’ın restorasyon işlerinin uluslararası normlara uygun ve kamuoyundan saklanmamak kaydıyla yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Son günlerde Kırım Tatar Türklüğünün ve Türk Tatar saray mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak bilinen Hansaray’da Rusya Federasyonu tarafından yapılmakta olan restorasyon çalışmaları hakkındaki haberler Avrupa Kırım Tatar Türklüğünde de endişe verecek bir durum arz etmektedir." denildi.

"HANSARAY'DA BÜYÜK BİR TAHRİBAT YAPILIYOR"

Açıklamada, "Hansaray’da yapılan restorasyon çalışmalarında uluslararası restorasyon normlarına uyulmadığı, Hansaray’da büyük bir tahribat yapıldığı gerek sosyal medyada gerekse bazı kuruluşların bildirilerinde vurgulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİNİN DEVREYE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Hansaray’daki restorasyon işlemleri için başta Türkiye ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere dünya devletlerinin devreye girmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, Avrupa’da faaliyet gösteren Kırım Tatar Türkleri kuruluşlarının konunun takipçisi olacakları ve Avrupa devlet yöneticileri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacakları kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • TATAR VLAD 13 Ocak 2018 23:33 Rusya ve birçok BM üyesi devlet Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanırken Ukrayna, Kırım'ı kendi bölgesi olarak görmeye devam etmektedir.

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