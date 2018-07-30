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Avrupa'da patates sancısı başladı

Avrupa'da patates sancısı başladı

Almanya’da sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tarımı olumsuz etkiledi. Sıcaklar en çok patates üretimini vuracak. Aşırı sıcak nedeniyle patates üretiminde büyük düşüş bekleniyor. Ürün kaybının yüzde 40 oranında olacağı tahmin ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 11:30 - Güncelleme: 30-07-2018 11:30

Sıcakların sadece patates üretimini değil, kalitesini düşürmesinden endişe ediliyor. Federal Meyve Sebze ve Patates İşleme Kurumu, patates üretimindeki düşüşün piyasaları ve sektörü büyük ölçüde etkileyeceğini duyurdu. Kurumun Genel Sekreteri Horst Peter Karos, sıcaklar nedeniyle ürün kaybının yüzde 40 olacağını belirtirken, sıcakların sürmesi durumunda kaybın daha da artmasından korkulduğunu söyledi. Kuraklık yüzünden patateslerin büyümediğini ve boyları küçük olan patateslerin satışının da zor olduğunu söyleyen Karos, önümüzdeki dönemde başta patates kızartması olmak üzere patates ile ilgili ürünlerin fiyatlarının aşırı yükseleceğine dikkat çekti. Kuraklık sadece patatesi değil, diğer tarım ürünlerini de olumsuz etkiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 11:49 BİZ GÖNDERİRİZ CANIM NEYE CANLARINI SIKIYORLAR.BİZ 5TL DEN ALIRIZ KİLOSUNU ZATEN.YAZIK ADAMLAR MAĞDUR OLMASINLAR

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