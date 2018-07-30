Avrupa'da patates sancısı başladı

Sıcakların sadece patates üretimini değil, kalitesini düşürmesinden endişe ediliyor. Federal Meyve Sebze ve Patates İşleme Kurumu, patates üretimindeki düşüşün piyasaları ve sektörü büyük ölçüde etkileyeceğini duyurdu. Kurumun Genel Sekreteri Horst Peter Karos, sıcaklar nedeniyle ürün kaybının yüzde 40 olacağını belirtirken, sıcakların sürmesi durumunda kaybın daha da artmasından korkulduğunu söyledi. Kuraklık yüzünden patateslerin büyümediğini ve boyları küçük olan patateslerin satışının da zor olduğunu söyleyen Karos, önümüzdeki dönemde başta patates kızartması olmak üzere patates ile ilgili ürünlerin fiyatlarının aşırı yükseleceğine dikkat çekti. Kuraklık sadece patatesi değil, diğer tarım ürünlerini de olumsuz etkiliyor.