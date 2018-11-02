  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Avrupa'da pasaport kontrolünde yeni dönem

Avrupa'da pasaport kontrolünde yeni dönem

Avrupa Birliği pasaport kontrollerine yapay zeka destekli yalan makinesi getirmeye hazırlanıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 11:42 - Güncelleme: 02-11-2018 11:42

Avrupa sınır güvenliği için son teknoloji güvenlik önlemlerini kullanmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği pasaport kontrollerini yeni teknoloji ile donatıyor.

Birlik dışından gelen yolcular yapay zeka destekli yalan makinesinin sorularını yanıtlayacak.

BAŞLANGIÇ İÇİN BİRKAÇ ÜLKE: Özellikle terörle mücadele amacı ile geliştirilen sistem yolculara AB’ye gelme nedenlerini ve yasadışı olarak kalıp kalmayacakları sorularını soracak. Bununla birlikte sistem başlangıç aşamasında yalnızca birkaç ülkede denenecek. O ülkeler Macaristan, Polonya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Almanya ve İspanya olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Avrupa'da pasaport kontrolünde yeni dönem haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 02 Kasım 2018 11:56 Bu yapay zeka bir an önce geliştirilsin ki 81 Milyon insanımızın ihtiyacı var.Bir Futbolcunun BİRMİLYON aylık maaş almasını yapay zekam olsaydı anlayabilir,algılayabilirdim.Hem 65-75 Milyon kişide yapay zeka sayesinde zengin de olabilir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro