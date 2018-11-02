Avrupa'da pasaport kontrolünde yeni dönem

Avrupa sınır güvenliği için son teknoloji güvenlik önlemlerini kullanmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği pasaport kontrollerini yeni teknoloji ile donatıyor.

Birlik dışından gelen yolcular yapay zeka destekli yalan makinesinin sorularını yanıtlayacak.

BAŞLANGIÇ İÇİN BİRKAÇ ÜLKE: Özellikle terörle mücadele amacı ile geliştirilen sistem yolculara AB’ye gelme nedenlerini ve yasadışı olarak kalıp kalmayacakları sorularını soracak. Bununla birlikte sistem başlangıç aşamasında yalnızca birkaç ülkede denenecek. O ülkeler Macaristan, Polonya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Almanya ve İspanya olacak.