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Avrupa'da büyük kriz: İtalya - Fransa gerginliği sürüyor!

Avrupa'da büyük kriz: İtalya - Fransa gerginliği sürüyor!

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, "Onlar (İtalyanlar) tarihine yakışan liderler hak ediyor" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 20:20 - Güncelleme: 28-01-2019 20:20

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemlerde İtalya ile yaşadıkları gerginliğe atfen "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor" şeklindeki sözlerine, İtalyan hükümetinden cevap geldi.

İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bir radyoya yaptığı değerlendirmede, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz" dedi. 

Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitaben, "İtalya'nın dostu bir cumhurbaşkanı olduğunu göster ve katil olarak ömür boyu hapis cezaları bulunan bu teröristleri gönder" diye konuştu.

Bakan Salvini, İtalya'nın aranan teröristler listesinde olan ve yıllardır Fransa'da yaşadıkları tespit edilen 17 kişinin iadesini istedi.

"KARARI İTALYAN HALKINA BIRAK"

Hükümetin diğer ortağı, sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio da bir televizyon programındaki açıklamasında, Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın" ifadelerini kullandı.

İtalya ve Fransa hükümetleri arasındaki gerginlik özellikle birkaç haftadır sürüyor. Di Maio, geçen haftalarda sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izleyerek, fakirleştirmekle suçlayıp, Sarı Yelekliler hareketine açık destek vermişti.

Aynı şekilde Salvini de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Fransa hükümeti ise Di Maio ve Salvini'nin sözlerinden dolayı geçen haftalarda İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da geçen yıl haziran ayında yaptığı bir konuşmada, M5S lideri Di Maio'yu hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile" diye eleştirmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 21:23 GB EU üzerinde format atmaya devam ediyor.D zorliyorlar çıkmasını isteyenler ve kalmasını isteyenler arasında sözlu duelo...Hamlet kuru kafa ile konuşması oyunu gibi benziyor...güzel oynuyorlar

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