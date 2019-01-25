Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın şuan ne iş yapıyor!

Bir döneme damga vuran ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği fenomen dizi Avrupa Yakası'yla tanıdık onu. Dizinin, sempatik karakteri Yaprak'ı canlandıran Hale Caneroğlu'nun son hali ve yeni mesleği şaşırttı.
Türkiye onu, yayın hayatına 2004 yılında başlayan, Avrupa Yakası dizisiyle tanıdı. Dizinin tabiat aşığı, sağlıklı yaşam düşkünü ve sıcak kanlı karakteri Yaprak, kendisini izleyiciye her sezon çok sevdirdi.
1974 doğumlu Hale Caneroğlu, aslında ekranlara 2003 yılında 'Aslı' isimli bir öğretmeni canlandırdığı, 'Kasaba İncisi' dizisiyle başladı ancak tanınması Avrupa Yakası ile oldu.
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