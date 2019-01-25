Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın şuan ne iş yapıyor!

Gülse Birsel'in bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası'nın Yaprak karakteri Hale Caneroğlu şuan bakın ne iş yapıyor.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın şuan ne iş yapıyor!

Bir döneme damga vuran ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği fenomen dizi Avrupa Yakası'yla tanıdık onu. Dizinin, sempatik karakteri Yaprak'ı canlandıran Hale Caneroğlu'nun son hali ve yeni mesleği şaşırttı.

113
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın şuan ne iş yapıyor!

Türkiye onu, yayın hayatına 2004 yılında başlayan, Avrupa Yakası dizisiyle tanıdı. Dizinin tabiat aşığı, sağlıklı yaşam düşkünü ve sıcak kanlı karakteri Yaprak, kendisini izleyiciye her sezon çok sevdirdi.

213
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın şuan ne iş yapıyor!

Canlandırdığı 'Yaprak' karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Hale Caneroğlu'nun yaşamı, gerçek hayatta da Yaprak'tan pek farksız değil.

313
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın şuan ne iş yapıyor!

1974 doğumlu Hale Caneroğlu, aslında ekranlara 2003 yılında 'Aslı' isimli bir öğretmeni canlandırdığı, 'Kasaba İncisi' dizisiyle başladı ancak tanınması Avrupa Yakası ile oldu.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro