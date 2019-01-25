Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın şuan ne iş yapıyor!

Gülse Birsel'in bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası'nın Yaprak karakteri Hale Caneroğlu şuan bakın ne iş yapıyor.

Bir döneme damga vuran ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği fenomen dizi Avrupa Yakası'yla tanıdık onu. Dizinin, sempatik karakteri Yaprak'ı canlandıran Hale Caneroğlu'nun son hali ve yeni mesleği şaşırttı.

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Türkiye onu, yayın hayatına 2004 yılında başlayan, Avrupa Yakası dizisiyle tanıdı. Dizinin tabiat aşığı, sağlıklı yaşam düşkünü ve sıcak kanlı karakteri Yaprak, kendisini izleyiciye her sezon çok sevdirdi. Twitter

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Canlandırdığı 'Yaprak' karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Hale Caneroğlu'nun yaşamı, gerçek hayatta da Yaprak'tan pek farksız değil. Twitter

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