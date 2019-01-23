Avrupa ülkelerindeki emeklilik yaşlarına göre Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'de yürürlüğe giren sosyal güvenlik kanununa göre 30 Nisan 2008’den beri sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 60, kadınlar için 58'dir. Avrupa'da en erken emekli olunan ülkeler arasında Türkiye zirveyi oynuyor. Sıralamaya baktığımızda Avrupa ülkeleri arasından en geç emekli olan ülke Yunanistan olarak görünüyor.

Peki Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında emeklilik yaşında kaçıncı sırada bulunuyor? İşte cevabı...

Avrupa'da emeklilik yaşları sıralamasında Türkiye emeklilik yaşıyla kaçıncı oldu? HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN