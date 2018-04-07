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Avrupa Türk devinin önünde titriyor!

Avrupa Türk devinin önünde titriyor!

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, Avrupa'nın Türkiye konusunda attığı yanlış adımların sonucuna ilişkin "Avrupa Türk devinin önünde titriyor" başlıklı analiz yayımladı.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 18:09 - Güncelleme: 07-04-2018 18:09

Carlos Yarnoz imzalı analizde, "Türkiye, Avrupa'ya Thomas Jefferson'ın (ABD'nin eski başkanlarından) dediği gibi 'kırgın bir dostun en acımasız düşman olduğunu' gösteriyor." ifadesi yer aldı.

Analizde, resmi olmasa da Avrupa Birliği'nin (AB) her hafta 70 milyonluk Müslüman bir nüfusa sahip Türkiye'yi hedef alması, Avrupa'nın güney sınırlarında korkuya yol açtığı ve Brüksel'in provoke ettiği öfkeyi yatıştıramadığı belirtildi.

RUSYA İLE YAKINLAŞMA

Tehlike işaretlerinin açık olduğuna değinilen analizde, bunlardan birinin "eski Rus ve Osmanlı İmparatorlukları arasındaki çıkar ittifakı" olarak tanımlanan Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşma olduğu vurgulandı. Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ikinci ordusu olarak Rusya'dan S-400 almasının ardından Moskova ile nükleer santral anlaşması da imzaladığı hatırlatıldı.

SURİYE VE BALKANLAR

İkinci delilin ise Türkiye ve Rusya'nın üçüncü ortak olarak yanlarına İran'ı da alarak Suriye'deki savaşı Batı'nın çıkarlarına karşı kazanabileceği ifade edildi.

"Avrupa'nın arka bahçesi Balkanlar'daki" riskin de görünür olduğuna dikkat çekilen analizde, Türkiye'nin büyük bir Müslüman nüfusa bu bölgedeki nüfuzunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerine paralel olarak arttığı belirtildi.

''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYAN DOST, DÜŞMAN GİBİ GÖRÜNMEYE BAŞLIYOR'' 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 6 mensubunun Kosova'dan Türkiye'ye getirilmesi ile 2 Yunan askerin tutuklanmasına da örnekler arasında yer verilen analizin sonunda şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"20 sene önce Türkiye'nin aday kabul edilmesi, Avrupa'nın İslam'la sınır hattının İstanbul, İran ya da Irak'la mı olması gerektiği tartışmalarına neden oldu. Londra hariç, büyük bir çoğunluk İstanbul'u tercih etti. Dönemin Hollandalı AB Komisyonu Üyesi Frits Bolkestein, 'Türkiye'nin içerde olmasıyla, Viyana'nın (1683'te Osmanlı İmparatorluğu'ndan) kurtuluşu boşa gider' diyecek kadar ileri gitti. AB'nin büyük bölümü, 'Eğer hayır dersek, Türkiye İslami bir ülke olur, İran'a yakınlaşır ve nükleer silah geliştirir' tahminde bulunan eski Almanya İçişleri Bakanı Otto Schily gibi daha mantıklılar yerine bu tür şarkıları dinlemeyi tercih etti. Hayal kırıklığına uğrayan dost, düşman gibi görünmeye başlıyor. İspanya da o zaman uyarıda bulundu ancak kimse inanmak istemedi. Ta ki şimdiye kadar."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ali 07 Nisan 2018 18:36 Avrupa titriyormu sen bugünkü Avrupa nın seviyesine 50 sene daha gelemezsin be sende vergi %67 onlarda%30 farkı görün yalakalıkla bu işler olmuyor

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