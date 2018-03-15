  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'yi kızdıracak skandal talep!

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'yi kızdıracak skandal talep!

Suriye'deki durumu ele alan Avrupa Parlamentosu, Ankara’yı çok kızdıracak bir ortak karar tasarısını bugün Strasbourg’da oylamaya hazırlanıyor. AP karar taslağında, Türkiye’den Afrin’e yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na son vererek askerlerini çekmesi talep ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 08:51 - Güncelleme: 15-03-2018 08:51

Suriye'deki durumu ele alan Avrupa Parlamentosu (AP), Ankara’yı çok kızdıracak bir ortak karar tasarısını bugün Strasbourg’da oylamaya hazırlanıyor. Tüm siyasi grupların desteğini alan karar tasarısında, Türkiye’nin şu ana kadar çok sert tepki verdiği vurgular yinelendi. AP karar taslağında, Türkiye’den Afrin’e yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na son vererek askerlerini çekmesi talep ediliyor.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILIYOR
Ankara’ya, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak nitelenen grupların yenilmesine yoğunlaşması çağrısına yer verilen belgede, ABD ile artan gerilim endişe verici olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin, ‘Suriye’de yapıcı rol oynamasının’ istendiği taslak kararda, Suriye’de yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olmadığı görüşü savunuluyor. Belgede, Afrin de dahil olmak üzere Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılıyor.

İÇ DENGELER İÇİN OLUMSUZ ETKİ YARATIYORMUŞ
Türkiye’nin yürüttüğü askeri operasyonla Suriye’deki çatışmaya yeni bir boyut eklediği ve bunun iç dengeler ile çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı da belgenin vurguları arasında yer aldı. Daha önce Avrupa Birliği tarafından da sıkça dile getirilen insani kaygılara da belgede yer veriliyor.

AKLIN SESİ TEK TARAF
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AP’deki Suriye oturumunda AB’nin, ‘Suriye’de aklın sesi tek taraf’ olduğunu savundu. Zeytin Dalı Operasyonu, AP’de söz alan parlamenterler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi. Ortak metin olması nedeniyle taslak metnin mevcut vurgularla kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'yi kızdıracak skandal talep! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • MİSAFİR 15 Mart 2018 10:03 AVRUPA PARLEMENTOSUNA BAK MİLLETİ ADALET DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI DİYE KANDIRDILAR ŞİMDİ ZALİM İNSANLIK DÜŞMANI HAİN İŞGALCİ KATLİAMCI TERÖRE DESTEK VERİYORLAR .DÜNYADA İKİ YOL VARDIR BİR HAKKIN YOLU ALLAHIN YOLU BİRİDE İŞTE BU ŞEYTANLARIN YOLU HERKES TARAFINI İYİ BELİRLESİN

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro