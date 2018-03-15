Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'yi kızdıracak skandal talep!

Suriye'deki durumu ele alan Avrupa Parlamentosu (AP), Ankara’yı çok kızdıracak bir ortak karar tasarısını bugün Strasbourg’da oylamaya hazırlanıyor. Tüm siyasi grupların desteğini alan karar tasarısında, Türkiye’nin şu ana kadar çok sert tepki verdiği vurgular yinelendi. AP karar taslağında, Türkiye’den Afrin’e yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na son vererek askerlerini çekmesi talep ediliyor.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILIYOR

Ankara’ya, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak nitelenen grupların yenilmesine yoğunlaşması çağrısına yer verilen belgede, ABD ile artan gerilim endişe verici olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin, ‘Suriye’de yapıcı rol oynamasının’ istendiği taslak kararda, Suriye’de yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olmadığı görüşü savunuluyor. Belgede, Afrin de dahil olmak üzere Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılıyor.

İÇ DENGELER İÇİN OLUMSUZ ETKİ YARATIYORMUŞ

Türkiye’nin yürüttüğü askeri operasyonla Suriye’deki çatışmaya yeni bir boyut eklediği ve bunun iç dengeler ile çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı da belgenin vurguları arasında yer aldı. Daha önce Avrupa Birliği tarafından da sıkça dile getirilen insani kaygılara da belgede yer veriliyor.

AKLIN SESİ TEK TARAF

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AP’deki Suriye oturumunda AB’nin, ‘Suriye’de aklın sesi tek taraf’ olduğunu savundu. Zeytin Dalı Operasyonu, AP’de söz alan parlamenterler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi. Ortak metin olması nedeniyle taslak metnin mevcut vurgularla kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.