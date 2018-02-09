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Avrupa Parlamentosu'ndan kritik yaz saati kararı!

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik yaz saati kararı!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaz saati uygulamasına son verilmesi için hazırlanan bir karar tasarısı Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edildi.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 21:50 - Güncelleme: 09-02-2018 00:22

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, AB genelinde her yıl mart ve ekim aylarının son hafta sonu işletilen yaz saati değişikliğinin incelenmesi konulu rapor ve karar tasarısı ele alındı.

Parlamentodan 384 kabul, 153 ret ve 12 çekimser oyla geçen karara göre, AB ülkelerinde yaz saati uygulamasının etraflıca incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda uygulamadan vazgeçilmesi için yeşil ışık yakıldı.

"SAATLERİN YILDA İKİ KEZ İLERİ VEYA GERİ ALINMASI İNSANI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Saatlerin yılda iki kez geri veya ileri alınmasının insan vücudu ve alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yaptığının bilimsel verilere yansıdığı vurgulanan raporda, 2001'den bu yana tüm üye ülkelerde geçerli olan ortak yaz saati uygulamasının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

AB GENELİNDE YAZ SAATİ UYGULAMASI KALDIRILABİLİR

Genel Kurulun kabul ettiği karar, AB Komisyonu tarafından değerlendirilecek. AB Zirvesi'nde olumlu sonuç elde edilmesi durumunda üye ülkelerin parlamentolarından geçecek bir düzenlemeyle yaz saati uygulamasına AB genelinde son verilebilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Mehmet çevik 09 Şubat 2018 00:09 Yaz saati uygulaması deli saçması bişeydi. İnsanıı allak bulan eden bişey. Keçiboynuzu yemek gibi. Az bir tatlı için bir kilo kazık odun yiyorsun.

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