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Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "acilen" uluslararası bir soruşturma başlatılmasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 13:01 - Güncelleme: 20-10-2018 13:01

AP Başkanı Antonio Tajani, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Acilen, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı" ifadesini kullandı.

Tajani, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin detayların açığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

ARBEDE ESNASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI'NDAN "KAŞIKÇI" AÇIKLAMASI
Bu arada Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "ölümüyle" ilgili açıklamasına ilişkin, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.

DETAYLI SORUŞTURMA İSTENİYOR
AB büyükelçileriyle Efes'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Berger, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Berger, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuyla ilgili bilgi almak için Türk hükümet yetkilileriyle temasta olduğunu belirten Berger, soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini bildirdi.

Mogherini, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, "AB, Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapmasını bekliyor" ifadesini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Ekim 2018 13:56 Siz önce ülkeleri işgal eden terör örgütleri kuran onlara silah taşıyan onların savaştırıp ülkeleri yıktıran sonra demokrasi getiriyoruz diye şehirleri yıkan insanları katleden ,şehirleri terör dolduran zalim Amerika için acilen uluslar arası soruşturma açından millet size inansın

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