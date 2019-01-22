Avrupa Ordusu yolda Merkel'den flaş açıklama

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Almanya'nın Aachen kentinde 'Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon anlaşması' başlığını taşıyan bir anlaşma imza attı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, anlaşmanın Avrupa Ordusu için atılan bir ilk adım niyetini taşıdığını söyledi.

22 Ocak 1963'te dönemin Almanya Başkanı Konrad Adenauer ve Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle'ün imzaladığı Elysee Anlaşması'nın temeli üzerine hazırlanan yeni anlaşma, 7 başlık altında 28 maddenin bulunduğu 16 sayfadan oluşuyor.

HEDEF İLİŞKİLERİ YENİ DÜZEYE ÇIKARMAK

Yaklaşık 450 kilometre ortak sınırı bulunan ve tarihte birçok savaşta karşı karşıya gelen iki ülkenin imzalayacağı yeni anlaşmanın hedefi "İkili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak ve 21. yüzyılda hem iki ülkenin hem de Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara hazırlanmak" olarak belirtiliyor.

Anlaşmayla iki ülke arasında ekonomi, dış, savunma ve güvenlik politikalarının yanı sıra kültür, eğitim, araştırma, teknoloji, yapay zeka, ilkim ve çevre alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

AB'DE ORTAK TUTUM SÖZÜ

Avrupa Birliği'nde (AB) alınacak kararlarda iki ülke arasında iş birliğinin derinleştirilmesi ve koordinasyon sağlanması istenilen anlaşmada, bunun için AB’de düzenlenecek büyük toplantılar öncesinde istişare yapılması ve ortak tutum sergilenmesi için çaba harcanması öngörülüyor.

İki ülke arasında siyasi alanda "Savunma ve Güvenlik Konseyi", ekonomik alanda ise ortak "Ekonomi Uzmanları Konseyi" oluşturulacağı belirtilen anlaşmada, silah ihracatına ilişkin ortak yaklaşım geliştirileceği ifade edildi.

SİLAHLI SALDIRIDA YARDIM EDİLECEK

Anlaşmada, ülkelerden birinin silahlı saldırıya hedef olması halinde diğerinin mümkün olduğu kadar yardımda bulunması öngörülüyor.

Dışişleri bakanlıklarının ve diplomatik misyonlarının iş birliğinin genişletileceği vurgulanan anlaşmada "Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olarak alınması Alman-Fransız diplomasisinin önceliğidir." ifadesi kullanıldı. Bunun, iki ülkenin BMGK’da AB’nin ortak bir sandalye ile temsil edilmesine ilişkin hedeften vazgeçtiği anlamı taşıdığı yorumu yapıldı.

ANLAŞMA EĞİTİM ALANINDA DA GEÇERLİ

Anlaşmada eğitim alanında, karşılıklı olarak diğer ülkenin dilini öğrenen öğrencilerin sayısının artırılması, karşılıklı diplomaların tanınması ve üniversitelerin iş birliğine gitmesi gibi birçok konuda daha yakın çalışma yapılması öngörülüyor.

SINIR BÖLGELERİNDE HAYAT

Sınır bölgelerinde halkın yaşam koşullarını kolaylaştırma konusunda engellerin kaldırılması istenilen anlaşmada, bunun için sınır bölgelerde çeşitli ortak projelerin hayata geçirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması hedefleniyor.

Anlaşmada iki halkın daha da yakınlaşması için yapılacak çalışmalar konusunda ortak bir fon kurulacağı ifade edildi. Çevre alanında Paris Anlaşması’nın uygulanması ve BM'nin 2030 sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için iki ülkenin yakın iş birliğinde olacağı belirtilen anlaşmada, enerji dönüşümünün ilerletilmesinin sağlanması için çaba sarf edileceği kaydedildi.

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