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Avrupa Ordusu yolda Merkel'den flaş açıklama

Avrupa Ordusu yolda Merkel'den flaş açıklama

ALMANYA ile Fransa, tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde iki ülke arasındaki iş birliğini artırma hedefiyle yeni bir anlaşma imzaladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel anlaşmanın Avrupa Ordusu için atılan bir adım olma niyeti taşıdığını vurguladı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 14:09 - Güncelleme: 22-01-2019 14:09

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Almanya'nın Aachen kentinde 'Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon anlaşması' başlığını taşıyan bir anlaşma imza attı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, anlaşmanın Avrupa Ordusu için atılan bir ilk adım niyetini taşıdığını söyledi.

22 Ocak 1963'te dönemin Almanya Başkanı Konrad Adenauer ve Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle'ün imzaladığı Elysee Anlaşması'nın temeli üzerine hazırlanan yeni anlaşma, 7 başlık altında 28 maddenin bulunduğu 16 sayfadan oluşuyor.

HEDEF İLİŞKİLERİ YENİ DÜZEYE ÇIKARMAK
Yaklaşık 450 kilometre ortak sınırı bulunan ve tarihte birçok savaşta karşı karşıya gelen iki ülkenin imzalayacağı yeni anlaşmanın hedefi "İkili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak ve 21. yüzyılda hem iki ülkenin hem de Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara hazırlanmak" olarak belirtiliyor.

Anlaşmayla iki ülke arasında ekonomi, dış, savunma ve güvenlik politikalarının yanı sıra kültür, eğitim, araştırma, teknoloji, yapay zeka, ilkim ve çevre alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

AB'DE ORTAK TUTUM SÖZÜ
Avrupa Birliği'nde (AB) alınacak kararlarda iki ülke arasında iş birliğinin derinleştirilmesi ve koordinasyon sağlanması istenilen anlaşmada, bunun için AB’de düzenlenecek büyük toplantılar öncesinde istişare yapılması ve ortak tutum sergilenmesi için çaba harcanması öngörülüyor.

İki ülke arasında siyasi alanda "Savunma ve Güvenlik Konseyi", ekonomik alanda ise ortak "Ekonomi Uzmanları Konseyi" oluşturulacağı belirtilen anlaşmada, silah ihracatına ilişkin ortak yaklaşım geliştirileceği ifade edildi.

SİLAHLI SALDIRIDA YARDIM EDİLECEK
Anlaşmada, ülkelerden birinin silahlı saldırıya hedef olması halinde diğerinin mümkün olduğu kadar yardımda bulunması öngörülüyor.

Dışişleri bakanlıklarının ve diplomatik misyonlarının iş birliğinin genişletileceği vurgulanan anlaşmada "Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olarak alınması Alman-Fransız diplomasisinin önceliğidir." ifadesi kullanıldı. Bunun, iki ülkenin BMGK’da AB’nin ortak bir sandalye ile temsil edilmesine ilişkin hedeften vazgeçtiği anlamı taşıdığı yorumu yapıldı.

ANLAŞMA EĞİTİM ALANINDA DA GEÇERLİ
Anlaşmada eğitim alanında, karşılıklı olarak diğer ülkenin dilini öğrenen öğrencilerin sayısının artırılması, karşılıklı diplomaların tanınması ve üniversitelerin iş birliğine gitmesi gibi birçok konuda daha yakın çalışma yapılması öngörülüyor.

SINIR BÖLGELERİNDE HAYAT
Sınır bölgelerinde halkın yaşam koşullarını kolaylaştırma konusunda engellerin kaldırılması istenilen anlaşmada, bunun için sınır bölgelerde çeşitli ortak projelerin hayata geçirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması hedefleniyor.

Anlaşmada iki halkın daha da yakınlaşması için yapılacak çalışmalar konusunda ortak bir fon kurulacağı ifade edildi. Çevre alanında Paris Anlaşması’nın uygulanması ve BM'nin 2030 sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için iki ülkenin yakın iş birliğinde olacağı belirtilen anlaşmada, enerji dönüşümünün ilerletilmesinin sağlanması için çaba sarf edileceği kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Farabi 22 Ocak 2019 14:53 Bizim Turan Birligi,Islam Birligi falan nerde kaldi acaba? Turan da olmaz,Islam Birligi de olmaz gibide,en azindan Turkiye_ Kuzey Kibris ve Zaerbaycan bir ekonomik ortaklik kursa bari.AET gibi,simdilik,sonrada tek devlet.Birlesik Turk Devletleri

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