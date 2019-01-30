Avrupa Merkez Bankası üzerinde Atatürk bulunan para bastırmamış

Geçtiğimiz günlerde haber sitelerinde ‘Avrupa Merkez Bankası, Üzerinde Atatürk'ün Fotoğrafının Bulunduğu Özel Euro Bastı’ başlıklı haberler yayımlandı. Fakat gerçek aslında tam olarak bu değil..

Avrupa Merkez Bankası üzerinde Atatürk bulunan para bastırmamış

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın Atatürk'lü özel Euro'lar bastığına dair haberler ortaya çıkmış, milli duyguları hızla yükselebilen bizleri heyecanlandırmıştı. Ancak durum iyice araştırılınca altında farklı gerçekler olduğu anlaşıldı.

19
Avrupa Merkez Bankası üzerinde Atatürk bulunan para bastırmamış

Geçtiğimiz günlerde haber sitelerinde ‘Avrupa Merkez Bankası, Üzerinde Atatürk'ün Fotoğrafının Bulunduğu Özel Euro Bastı’ başlıklı haberler yayımlandı. Avrupa Merkez Bankası’nın Ulu Önder Atatürk için özel Euro basması fikri göğsümüzü kabartsa da, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne almamak için türlü zorluklar çıkaran Avrupa’nın böyle bir jest yapması kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

29
Avrupa Merkez Bankası üzerinde Atatürk bulunan para bastırmamış

Konu biraz daha derinlemesine araştırılınca ortaya çıktı ki; Avrupa Merkez Bankası’nın üzerinde Atatürk bulunan özel bir Euro bastığına dair çıkan haberler doğru değilmiş. Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraftaki ‘Euro’, 0 Euro Bank Notes adlı bir şirket tarafından Fransa’daki Oberthur basım evinde hediyelik eşya olarak ve koleksiyon amacı ile üretiliyor. Biraz heves kırdığımızın farkındayız ama gerçek bu.

39
Avrupa Merkez Bankası üzerinde Atatürk bulunan para bastırmamış

0 Euro Bank Notes adlı şirket, Avrupa Merkez Bankası tarafından Euro Banknote Memory (EBM) lisansı ile yetkilendirilmiş European Souvenir Bank N.V. isimli şirketin bir kolu olarak üretim gerçekleştiriyor. Üretilen Atatürk baskılı banknotlar Avrupa Merkez Bankası tarafından resmen onaylandı ancak bizzat onlar tarafından üretilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aslına bakarsanız Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler kendi merkez bankalarının darphanelerinde Euro üretimi gerçekleştirebiliyor. Yani cüzdanınıza girmiş olan gerçek Euro banknotlarının bile çoğu, Avrupa Merkez Bankası tarafından üretilmiyor.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro