Avrupa Merkez Bankası üzerinde Atatürk bulunan para bastırmamış

Geçtiğimiz günlerde haber sitelerinde ‘Avrupa Merkez Bankası, Üzerinde Atatürk'ün Fotoğrafının Bulunduğu Özel Euro Bastı’ başlıklı haberler yayımlandı. Avrupa Merkez Bankası’nın Ulu Önder Atatürk için özel Euro basması fikri göğsümüzü kabartsa da, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne almamak için türlü zorluklar çıkaran Avrupa’nın böyle bir jest yapması kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

Konu biraz daha derinlemesine araştırılınca ortaya çıktı ki; Avrupa Merkez Bankası’nın üzerinde Atatürk bulunan özel bir Euro bastığına dair çıkan haberler doğru değilmiş. Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraftaki ‘Euro’, 0 Euro Bank Notes adlı bir şirket tarafından Fransa’daki Oberthur basım evinde hediyelik eşya olarak ve koleksiyon amacı ile üretiliyor. Biraz heves kırdığımızın farkındayız ama gerçek bu.

0 Euro Bank Notes adlı şirket, Avrupa Merkez Bankası tarafından Euro Banknote Memory (EBM) lisansı ile yetkilendirilmiş European Souvenir Bank N.V. isimli şirketin bir kolu olarak üretim gerçekleştiriyor. Üretilen Atatürk baskılı banknotlar Avrupa Merkez Bankası tarafından resmen onaylandı ancak bizzat onlar tarafından üretilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aslına bakarsanız Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler kendi merkez bankalarının darphanelerinde Euro üretimi gerçekleştirebiliyor. Yani cüzdanınıza girmiş olan gerçek Euro banknotlarının bile çoğu, Avrupa Merkez Bankası tarafından üretilmiyor.



