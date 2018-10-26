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Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta tamamlandı! İşte gecenin flaş skoru

Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta tamamlandı! İşte gecenin flaş skoru

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta maçları tamamlandı. Gecenin flaş skoru Sevilla'dan geldi. İspanyol ekibi temsilcimiz Akhisar'ı 6 golle geçti.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:48 - Güncelleme: 26-10-2018 08:48

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3'üncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 53'üncü dakikada Michael Frey ile 57'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaydettiği gollerle 2-2'lik eşitlikle tamamladı. Anderlecht'in gollerini ise 35 ve 50'nci dakikalarda Zakaria Bakkali attı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi I Grubu maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Genk'e 4-2 mağlup oldu. Genk'e galbiyeti getiren golleri 23 ve 69'uncu dakikada Samatta, 81'inci dakikada N'Dongala ve 83'üncü dakikada Piotrowski kaydederken, Beşiktaş'ın 2 golü ise 74 ve 86'ncı dakikalarda Vagner Love'dan geldi.

Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde ise Akhisaspor deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları şu şöyle:

-A GRUBU-

AEK Larnaca - Ludogorets Razgrad: 1-1

Zürich - Bayer Leverkusen: 3-2

-B GRUBU-

RB Leipzig - Celtic: 2-0

Salzburg - Rosenborg: 3-0

-C GRUBU-

FC Copenhagen - Slavia Prag: 0-1

Zenit - Bordeaux:2-1

-D GRUBU-

Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2

Spartak Trnava - Dinamo Zagreb: 1-2

-E GRUBU-

Qarabağ - Vorskla Poltava: 0-1

Sporting Lisbon - Arsenal: 0-1

-F GRUBU-

Dudelange - Olympiakos: 0-2

Milan - Real Betis: 1-2

-G GRUBU-

Rangers - Spartak Moscow: 0-0

Villarreal - Rapid Wien: 5-0

-H GRUBU-

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol: 2-0

Marsilya - Lazio: 1-3

-I GRUBU-

Beşiktaş - Genk: 2-4

Sarpsborg 08 - Malmö:1-1

-J GRUBU-

Sevilla - Akhisarspor: 6-0

Standard Liege - Krasnodar: 2-1

-K GRUBU-

Jablonec - FC Astana: 1-1

Rennes - Dynamo Kiev: 1-2

-L GRUBU-

Chelsea - BATE Borisov: 3-1

PAOK - Mol Vidi: 0-2

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