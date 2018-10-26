Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta tamamlandı! İşte gecenin flaş skoru

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta maçları tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3'üncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 53'üncü dakikada Michael Frey ile 57'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaydettiği gollerle 2-2'lik eşitlikle tamamladı. Anderlecht'in gollerini ise 35 ve 50'nci dakikalarda Zakaria Bakkali attı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi I Grubu maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Genk'e 4-2 mağlup oldu. Genk'e galbiyeti getiren golleri 23 ve 69'uncu dakikada Samatta, 81'inci dakikada N'Dongala ve 83'üncü dakikada Piotrowski kaydederken, Beşiktaş'ın 2 golü ise 74 ve 86'ncı dakikalarda Vagner Love'dan geldi.
Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde ise Akhisaspor deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları şu şöyle:
-A GRUBU-
AEK Larnaca - Ludogorets Razgrad: 1-1
Zürich - Bayer Leverkusen: 3-2
-B GRUBU-
RB Leipzig - Celtic: 2-0
Salzburg - Rosenborg: 3-0
-C GRUBU-
FC Copenhagen - Slavia Prag: 0-1
Zenit - Bordeaux:2-1
-D GRUBU-
Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2
Spartak Trnava - Dinamo Zagreb: 1-2
-E GRUBU-
Qarabağ - Vorskla Poltava: 0-1
Sporting Lisbon - Arsenal: 0-1
-F GRUBU-
Dudelange - Olympiakos: 0-2
Milan - Real Betis: 1-2
-G GRUBU-
Rangers - Spartak Moscow: 0-0
Villarreal - Rapid Wien: 5-0
-H GRUBU-
Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol: 2-0
Marsilya - Lazio: 1-3
-I GRUBU-
Beşiktaş - Genk: 2-4
Sarpsborg 08 - Malmö:1-1
-J GRUBU-
Sevilla - Akhisarspor: 6-0
Standard Liege - Krasnodar: 2-1
-K GRUBU-
Jablonec - FC Astana: 1-1
Rennes - Dynamo Kiev: 1-2
-L GRUBU-
Chelsea - BATE Borisov: 3-1
PAOK - Mol Vidi: 0-2
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