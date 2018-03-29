Avrupa Konseyi'nden skandal karar! Leyla İmret...

AVRUPA Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (AYBYK) Türkiye'de hakkında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yakalama emri bulunan eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'i bu hafta Strasbourg'daki genel kurul oturumlarına konuşmacı olarak davet etmesi Ankara ile krize neden oldu. DW Türkçe'nin haberine göre, Türk heyetinin İmret'in oturumlara konuşmacı olarak katılmasını engelleme girişimlerine AYBYK Başkanlık Divanı olumlu yanıt vermedi.
Firari eski belediye başkanı Leyla İmret de AYBYK Yerel Yönetimler Odası genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Buraya gelip Türkiye'de yerel demokrasinin ne halde olduğunu sizlerle paylaşmamı engellemek için hakkımda kırmızı bülten çıkarılarak Interpol tarafından tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmek istendiğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDIĞI İÇİN İLTİCA ETMEK ZORUNDA KALDIM: Konuşmasında kendisini "Türkiye'deki antidemokratik uygulamalardan doğrudan etkilenmiş, görevimden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum atanan bir belediye başkanı" olarak tanıtan İmret, "hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı için Almanya'ya iltica etmek zorunda kaldığını" söyledi.
İmret, "Kayyumların halka karşı yapmış olduğu tüm çalışmalar Türk milliyetçiliği, Sünni İslamcılık ve cinsiyetçi politikalar olarak AK Parti'nin inşa etmeye çalıştığı antidemokratik politikalarla paralel gitmektedir" şeklinde konuştu. Hapiste olan belediye başkanlarının "darbe dönemini aratmayan mahkemelerce yargılandığı" görüşünü de savunan İmret, belediyelerine kayyum atanan kentlere gidip araştırmada bulunması ve rapor hazırlaması için AYBYK'ya çağrıda bulundu.
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