Avrupa Konseyi'nden skandal karar! Leyla İmret...

Avrupa Parlamentosu, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'i konuşmacı olarak davet etti. Türkiye tepki gösterirken, yeni bir kriz başladı...

AVRUPA Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (AYBYK) Türkiye'de hakkında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yakalama emri bulunan eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'i bu hafta Strasbourg'daki genel kurul oturumlarına konuşmacı olarak davet etmesi Ankara ile krize neden oldu. DW Türkçe'nin haberine göre, Türk heyetinin İmret'in oturumlara konuşmacı olarak katılmasını engelleme girişimlerine AYBYK Başkanlık Divanı olumlu yanıt vermedi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Firari eski belediye başkanı Leyla İmret de AYBYK Yerel Yönetimler Odası genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Buraya gelip Türkiye'de yerel demokrasinin ne halde olduğunu sizlerle paylaşmamı engellemek için hakkımda kırmızı bülten çıkarılarak Interpol tarafından tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmek istendiğimi biliyorum" ifadelerini kullandı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDIĞI İÇİN İLTİCA ETMEK ZORUNDA KALDIM: Konuşmasında kendisini "Türkiye'deki antidemokratik uygulamalardan doğrudan etkilenmiş, görevimden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum atanan bir belediye başkanı" olarak tanıtan İmret, "hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı için Almanya'ya iltica etmek zorunda kaldığını" söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8