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Avrupa Konseyi iyice haddini aşıyor! Flaş karar...

Avrupa Konseyi iyice haddini aşıyor! Flaş karar...

Avrupa Konseyi'nin bugün toplantıdan önce Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini 'yasadışı' olarak tanımlayacağı ve toplantıda Türkiye'ye kınayacağı ifade edildi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 13:16 - Güncelleme: 22-03-2018 13:24

Avrupa Konseyi'nin bugünkü toplantısından önce Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini 'yasadışı' olarak tanımlayacağı ve toplantıda Türkiye'ye kınayacağı ifade edildi.

AFP'nin haberine göre Avrupa Konseyi, Türkiye'nin karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında yer aldığı ifadesi yer alıyor.

Habere göre, Avrupa Birliği liderleri tarafından hazırlanan bir taslağa göre Türkiye'nin, Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamleleri 'yasadışı' olarak tanımlanacak. 

Rum yönetiminin son dönemde Akdeniz'de tek taraflı petrol ve doğalgaz araması, Türkiye'nin sert tepkisini çekiyor. Rumlar adına Akdeniz'de sondaja hazırlanan İtalyan şirketi Eni'ye ait gemi, Türk savaş gemileri tarafından engellenmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • naci 22 Mart 2018 15:07 Herşeye rağmen Türkiye nin bölge de hakimiyet sağlaması nasıl da beyleri kudurtuyor? Öfkeden gözleri dönmüşcesine sınırsızca saldırıyorlar. Bunlar PYD/PKK nın diploması ayağı.

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