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Avrupa Komisyonu4nu sahte diplomayla dolandırdılar

Avrupa Komisyonu4nu sahte diplomayla dolandırdılar

Belçika’da Rtl Info haber sitesinde yer alan habere göre, başkenti Brüksel’deki Avrupa Komisyonu Sağlık ve Güvenlik Ajansında çalışan bir çift, Avrupa Komisyonu ve kurumlarını sahte diplomayla dolandırdı.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 15:29 - Güncelleme: 24-10-2018 15:29

Haberde, Phillipe B. ve Laurence C. adlarındaki çiftin şu ana kadar yaklaşık 670 bin Euro maaş aldığı bildirildi. Çiftin aylık 5 bin ila 14 bin Euro arası maaş aldığı belirtilen haberde, çiftin çalışmadıkları günlerde ise aldıkları sağlık raporu ile hayatlarını sürdürdükleri bildirildi.

Haberde, Laurence C.’nin, Paris Sarbonne Üniversitesinden mezun olduğuna dair Phillipe B.’nin ise sahte avukatlık ve mühendislik belgeleri hazırladıkları ve komisyonda çalışmak için deneyimler ürettiği bilgisi yer alıyor.

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Güvenlik Ajansında çalışan Laurence C. için 18 ay hapis cezası ve Philippe B için 36 ay hapis isteniyor. Sanıklar gerçeği itiraf etti ancak avukatları takipsizlik kararını savundu.

Brüksel temyiz mahkemesinin 14. dairesi 2004 ile 2012 yılları arasında sahte diplomayla görev yapan çift hakkındaki kararını Çarşamba günü açıklayacak.

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