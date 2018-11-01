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Avrupa Kalkınma Bankası'ndan Türkiye tahmini ! 3 puan düşürdü

Avrupa Kalkınma Bankası'ndan Türkiye tahmini ! 3 puan düşürdü

Türkiye'ye en fazla yatırım yapan kuruluşlardan olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (ERBD) Türkiye'nin 2018 yıl sonu büyüme tahminini açıkladı. ERBD büyüme tahminini 3 puan düşürdü.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 15:36 - Güncelleme: 01-11-2018 15:36

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin gelecek yıla ait büyüme tahminini açıkladı. EBRD tüketim ve yatırımlar üzerinde baskı yaratan TL’deki değer kaybı ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle büyüme tahminini düşürdü.

YÜZDE 4.2 OLARAK AÇIKLAMIŞTI
EBRD daha önce Mayıs ayında yüzde 4.2 olarak belirlediği Türkiye’nin 2019 büyüme tahminini yüzde 1’e indirdi. Bu yıl için daha önce yüzde 4.4 olarak belirlediği büyüme tahmini ise yılın ikinci yarısında başlayan yavaşlama nedeniyle yüzde 3.6’ya düşürdü.

EBRD’nin tahminleri hükümetin yüzde 3.8 olan resmi 2018 tahminine yakın ancak yüzde 2.3 olan 2019 tahmininin altında bulunuyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ....
EBRD tarafından bugün yayımlanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye’de ekonomik büyümenin tahminlerden sapmasına yol açabilecek unsurlar ise bankacılık sektörünün durumu ve ekonomi politikaları olarak belirtildi.

TEMEL RİSKLERİ SIRALADI
Raporda, “Ekonomik görünüm üzerindeki temel riskler bankacılık sektörü ile ilgili belirsizliğin yanı sıra ekonomi politikalarının yönü ve TL’de değer kaybının sürmesine yönelik risklerdir” denildi.

FAİZ ARTTIRIMI İSTİKRAR SAĞLADI
Değerlendirmede Mayıs’tan bu yana sert değer kaybeden TL’nin orta vadeli ekonomik program, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilimin azalması ve TCMB’nin sert faiz artırımı sayesinde istikrar kazandığı ifade edilerek, “Ekonomide TL’deki değer kaybının zorladığı yeniden dengeleme, tüketim odaklı ekonomik büyümenin ortaya çıkardığı dış dengesizlikleri azaltacaktır” denildi.

YAVAŞLAMA TÜRKİYE İLE SINIRLI
EBRD Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın bölge ülkelerine yayılmasının öngörülmediğini de belirtti.

Toplam 37 ülkede özel sektöre kredi veren EBRD, Türkiye dışında kalan faaliyet alanının tamamı için ekonomik büyüme tahminlerini ise pek değiştirmedi. Türkiye dışarıda bırakıldığında diğer ülkelerin büyüme tahmini bu yıl için 0.1 puan artırılarak yüzde 3.1’e yükseltildi, 2019 tahmini ise yüzde 3 ile aynı kaldı.

Türkiye dahil edildiğinde 2018 büyüme tahmini 0.1 puan indirilerek yüzde 3.2’ye, 2019 büyüme tahmini 0.6 puan indirilerek yüzde 2.6’ya düştü.

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