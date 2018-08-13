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Avrupa İran için ABD'yi karşısına almaz

Avrupa İran için ABD'yi karşısına almaz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Avrupa'nın İran için ABD ile karşı karşıya gelmeyeceğini söyledi

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 11:25 - Güncelleme: 13-08-2018 11:25

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi, Avrupa'nın İran konusunda ABD'yi karşısına almayacağını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Kemalvendi, Avrupa'nın mevcut düzen içinde İran'ı ABD karşısında koruma kapasitesinin olmadığını dile getirdi.

Kemalvendi, "Avrupa, ABD karşısında çeşitli politikalar oluşturabilir ancak İran konusunda ABD ile karşı karşıya gelmez." dedi.

Avrupa'nın İran ile çalışmak istediğini bildiklerini kaydeden Kemalvendi, ABD'nin bankacılık, sanat ve teknoloji konusunda üstlendiği role atıf yaparak, Avrupa'nın bu güç karşısında çatışmadan kaçınacağını söyledi.

Nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili düşüncelerini de paylaşan Kemalvendi, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi Avrupa ile aralarında bir sürtüşmenin yaşanmasına neden oldu. Şu an için nükleer anlaşmada kalmak, kalmamaktan daha iyidir." diye konuştu.

Kemalvendi, ambargoların olumsuz etkisinin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde elde ettiği bazı kazanımları da kaybedeceğini ifade etti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • demek ki körmüş 13 Ağustos 2018 11:36 sadece son hafta iran dan çıkan avrupalı şirket sayısı 37 !

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