Avrupa İngiltere'yi hem sevindirdi hem kızdırdı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Brexit anlaşmasız olarak gerçekleşse bile İngiltere vatandaşlarına vize serbestisi tanınacağını açıkladı.

Öte yandan karar metninde, statüsü İngiltere ile İspanya arasında tartışmalara neden olan Cebelitarık'la ilgili olarak 'İngiliz kraliyetinin sömürgesi' ifadesi kullanıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İngiliz hükümet sözcüsü; "Cebelitarık bir sömürge değildir. Onu bu şekilde tanımlamak tamamen uygunsuz" şeklinde konuştu.