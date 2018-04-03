Avrupa hava sahası kilitlendi: Türkiye'de etkileniyor!

Airporthaber'in haberine göre, Eurocontrol'ün uçuşları düzenleyen sistemlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Söz konusu arıza nedeniyle Avrupa'dan yapılacak uçuşların durdurulduğu, Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda ise iptallerin ve gecikmelerin yaşandığı kaydedildi.

Mevcut arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmelerin yaşandığı belirtiliyor.

Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

THY: "GECİKMELER YAŞANMAKTADIR"

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yaşanan teknik arızayla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, "Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarımızda gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımız uçuşları ile ilgili detaylara 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilir" bilgisine yer verildi.

Teknik arıza nedeniyle Avrupa seferlerinde gecikme ve iptaller yaşanacağı aktarılan açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel detaylara "www.turkishairlines.com" üzerinden ya da "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabileceği kaydedildi.

THY GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Avrupa sahasında hava trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli EUROCONTROL sistemlerindeki arıza sebebi ile Avrupa'ya yapılacak tüm seferlerde ciddi aksamalar olmaktadır. Eurocontrol ile temasımız devam etmekte olup, seferler ile ilgili açıklamalar WEB sitemizden yapılacaktır."