Avrupa Birliği liderler Zirvesi'nden kritik Türkiye kararı!

Avrupa Birliği liderleri iki yılda bir gerçekleştirilen zirvede bir araya geldi. Zirvede ABD Başkanı Trump'a mesaj verilirken Türkiye'ye destek kararı çıktı.

Avrupa Birliği liderleri iki yılda bir gerçekleştirilen zirvede bir araya geldi. Zirvede ABD Başkanı Trump'a mesaj verilirken Türkiye'ye destek kararı çıktı. Avrupa Birliği ülkelerini temsil eden 30 lider ve Asyalı 21 mevdikaşı iki yılda bir gerçekleşen zirvede buluştu. Zirveye Çin Devlet Konseyi parti sekreteri Li Keçiang da katıldı.51 lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrılma tehdidinde bulunduğu Dünya Ticaret Örgütü'ne tam destek verdiklerini gösterdi ve ayrıca iklim değişikliği ile ilgili konuları tartıştı. Twitter

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Küresel ticaret hacminin yüzde 55'ini temsil eden liderler, serbest ticareti destekleme ve her türlü korumacı politikaya karşı savaşma konularının altını çizdi.Trump, ABD'nin küresel ticaret ortamında oldukça kötü muamele gördüğünü ve Dünya Ticaret Örgütü'nün bu yaklaşımdan sorumlu olduğunu söylemişti. ABD'nin korumacı politikaları kapsamında ABD ve Çin karşılıklı olarak ticari yaptırım kararları almıştı. Twitter

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1996 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen zirve kapsamında Avrupa Birliği'nin en yetkili isimlerinden biri, "Bu, Avrupa Birliği'nin Brexit'ten daha büyük olduğunun ve Avrupa'nın Washington'dan başka müttefiklerinin de bulunduğunun bir mesajıdır" açıklamasını yaptı. Twitter

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