Avrupa Bin Ladin'e veda etti artık 500 euro basılmayacak

Avrupa Merkez Bankası uzun zamandır gündeminde olan 500 euroluk banknotlara ilişkin verdiği kararını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre 27 Ocak’tan itibaren 19 üye ülkeden 17'sinde 500 euroluk banknotların basımı durduruldu. Söz konusu banknotların diğer ülkelere göre daha çok kullanıldığı Avusturya ve Almanya'da ise sorunsuz bir dönüşüm amacıyla 26 Nisan'a kadar bu para basılacak.

Bankasının rakamlarına göre dolaşımdaki paraların sadece yüzde 2,4'ünü 500 euroluk banknotlar oluştururken bu paraların değeri ise piyasadaki tüm euroların yüzde 20'sinin üzerinde.

BİN LADİN BANKNOTLARI DENİLİYOR

Açıklamada, Euro para biriminin en değerli banknotlarının kara para aklama ve terör faaliyetleri ile mücadelede etkinliği sağlaması amacıyla tedavülden kaldırılacağı belirtildi.

Halk tarafından çok fazla tercih edilmeyen 500 euroluk banknotlara terör ve yasa dışı örgütler tarafından sıkça kullanılması nedeniyle 'Bin Ladin' banknotları adı verilmişti.