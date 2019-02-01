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Avrasya Tüneli'ne ne zaman zam yapılacak Fatih Altaylı açıkladı!

Avrasya Tüneli'ne ne zaman zam yapılacak Fatih Altaylı açıkladı!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ulaştırma Bakanlığı'nın Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir zam yapılmayacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Altaylı, bakanlığın aslında 'sehven erken açıkladık' demek istediğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 12:28 - Güncelleme: 01-02-2019 12:28

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Sehven erken" başlığıyla yayımlanan yazısında "İktidarın millete büyük hizmet olarak yaptığı önemli projelerden biri olan Avrasya Tüneli'ni biliyorsunuz. Bilmemeniz mümkün değil, sürekli olarak sayılan işler arasında yer alıyor. Van'dan burnunu dışarı çıkarmamış vatandaş bile biliyor bu tüneli" ifadesini kullandı.

"Efendim, dün bu tünelin tek yönlü geçiş ücreti otomobiller için 23 TL 30 kuruştu. Dün ilgili Bakanlık tarafından bir açıklama yapıldı ve tünel geçiş ücreti 1 Şubat'tan itibaren 32 TL 10 kuruşa çıkarıldı" hatırlatmasında bulunan Altaylı, şöyle devam etti: 

Yani yüzde 40 oranında zamlandı. Zam meselesi medyaya akseder aksetmez Bakanlık'tan bir açıklama geldi: "Zam tablosu internet sitesine ‘sehven' konulmuştur. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapılmamıştır." Bu komedinin Türkçe tercümesi ve meali şudur:

"Arkadaşlar, erken açıkladık. Bu zam yerel seçimlerden sonra yapılmak üzere hazırlanmış olup, 1 Şubat tarihi sehven yazılmıştır. Aslında bu zam 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Seçim günü oy verme işlemi bitiminde açıklanması gereken bu zam ‘sehven' erken açıklanmıştır."

Bakanlıktan Avrasya tüneline zam açıklaması var mı yok mu?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 12:32 tespit çok doğrudur..........nokta............

    CEVAP YAZ 0 4
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Fatih Altaylı
FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunudur. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı 1993 yılında Türkiye'nin en popüler radyolarından biri olan Best FM'i kurdu. 1994'te girdiği Show TV ve Show Radyoda radyo ya

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