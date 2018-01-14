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Avrasya Tünelinde sıcak saatler polisi ezdi açılan ateşte öldü

Avrasya Tünelinde sıcak saatler polisi ezdi açılan ateşte öldü

Avrasya Tüneli Yenikapı girişindeki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçarken polis memurunun ayağını ezen otomobilin sürücüsü, açılan ateş sonucu öldü.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 07:41 - Güncelleme: 14-01-2018 07:41

Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişinde polis kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araca polis önce havaya ateş açtı, araç durmayınca aracın tekerleklerine ateş açtı. Araç içerisinde bulunan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 

Olay, gece saat 00.35 sıralarında Yenikapı'da Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında meydana geldi. Kontrol esnasında 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Aracı durdurmak için polis önce havaya uyarı ateşi açtı, araç durmayınca aracın tekerlerine ateş açtı. Olay sırasında araçta bulunana 4 kişiden 2'si yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI

Avrasya Tüneli Yenikapı girişinde polis kontrol noktasında meydana gelen olayda Polis'in 'Dur' ihtarına uymayan araca önce uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Araç durmayınca polis ekipleri aracın tekerleklerine doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaklaşık 50 metre sonra araç durdu. Araç sürücüsü olduğu öğrenilen V. T., ve araç içerisinde bulunan M.Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan Ambulans ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Samatya Devlet hastanesine kaldırıldı. V.T., hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan E.T ve O.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SÜRÜCÜNÜN 7 AYRI SUÇTAN ARANMASI VAR

Araç sürücüsü olduğu iddia edilen V.T.'nin 53 ayrı suç kaydının bulunduğu ve 7 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Ambulans ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan V.T ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI

Olay sonrası Avrasya Tüneli tedbir amaçlı araç trafiğine kapatılırken, olay yeri incelemelerinin çalışması sonrası Avrasya Tüneli saat 03:00 itibariyle yeniden trafiğe açıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

 İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişindeki polis noktasında şüpheli bir aracın ateş edilerek durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saat 00.30 sıralarında Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişinde bulunan uygulama noktasında görevli personelin şüpheli bir aracı durdurarak incelemek istediği belirtildi.  Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen sürücünün aracı görevlilerin üzerine sürerek kaçması üzerine, polis ekipleri tarafından aracı durdurmaya yönelik silah kullanıldığı ve araçta bulunan 4 kişiden V.T. ve M.Ç. isimli kişiler yaralandığı, yaralanan V.T.'nin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.  

Açıklamada, yapılan incelemede hayatını kaybeden V.T. isimli şüphelinin 53 ayrı olaydan suç kaydının bulunduğu ayrıca 7 ayrı suçtan aranıyor olduğu yaralanan M.Ç. adlı şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığının tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca yaralı M.Ç. ile birlikte araçta bulunan E.T. ve O.B. adlı şüphelilerin de gözaltına alındığı, konuya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2018 12:05 Polisi savunan yorumlar yazmayın çünkü chpliler onları okuyup üzülüyor

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