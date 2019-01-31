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Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 2019 ne kadar oldu?

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 2019 ne kadar oldu?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yeni zam yapıldı. Peki zamlı yeni geçiş ücreti otomobiller için ve minibüsler için kaç para oldu? İşte 2019 yeni zamlı Avrasya Tüneli tek-gidiş geliş yeni geçiş ücreti bilgisi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 14:30 - Güncelleme: 31-01-2019 14:30

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32.10 TL minibüsler için 48.10 TL oldu. Avrasya Tüneli 2016 yılında açıldığında otomobiller gidiş geliş 33.20 TL ödüyordu. Şimdi tek yön için otomobillerden 32.10 TL alınacak. Gidiş geliş 62.20 TL oldu. Tünel geçiş ücretine iki yılda yüzde 93 zam yapıldı.

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.

GEÇİŞ GARANTİSİ YILLIK 25.6 MİLYON ARAÇ: Avrasya Tünelinde yıllık 25.6 milyon araç Hazine garantisi verilmiş durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aştı. Tünelden 2018’in ocak ayında günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802,  ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı.

1.2 MİLYAR DOLARA YAPILDI
Toplam 1. 2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap işlet devret modeli ile hizmet veriyor. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak.

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