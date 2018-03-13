AVM'ye saldıracaklardı şok fotoğraflar ortaya çıktı

Bayrampaşa'daki Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde, geçen yıl 28 Ekim'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan 4 DEAŞ'lı teröristin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede saldırıyla ilgili şok bilgiler yer aldı.

AVM'ye saldıracaklardı şok fotoğraflar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Bayrampaşa'da 28 Ekim 2017'de bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışırken yakalanan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı teröristin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 14 şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan 95 sayfalık iddianamede, Esenyurt ve Arnavutköy'deki ikametgahlarda eş zamanlı olarak yangın çıktığı bilgisi üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin, toplam 27 mutfak tüpünün açık olduğu ve birtakım elektronik devre elemanları bulunduğu bilgisini emniyete bildirmesine üzerine çalışma başlatıldığı anlatıldı.

114
AVM'ye saldıracaklardı şok fotoğraflar ortaya çıktı

Esenyurt'taki adreste şüphelilerden Mücahit Şahin'in, Arnavutköy'deki adreste ise Sezgen Pekdemir'in ikamet ettiği belirtilen iddianamede, bu iki şüpheli ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler Can Yenil ve Hatice Yurdakul'un 28 Ekim 2017'de Bayrampaşa'daki Forum İstanbul'un otoparkında yakalanarak gözaltına alındıkları anımsatıldı.

214
AVM'ye saldıracaklardı şok fotoğraflar ortaya çıktı

İddianamede, "Söz konusu bombalı eylem girişiminin DEAŞ terör örgütü mensubu şüpheliler tarafından İstanbul'un en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Forum İstanbul'a yönelik, merkezin en kalabalık olduğu günlerden biri olan cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı olacağı da göz önünde bulundurularak yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir." denildi. Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 34 PV 9714 plakalı otomobil, 34 PV 9193 plakalı motosiklet ve emanet eşya dolaplarında patlayıcı düzeneklerin olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, ele geçirilen bomba düzenekleri üzerinde bazı şüphelilerin parmak izlerinin olduğu aktarıldı.

314
AVM'ye saldıracaklardı şok fotoğraflar ortaya çıktı

AVM İÇERİSİNE 1 YIL ÖNCE BOMBA YERLEŞTİRMİŞLER: İddianamede, şüphelilerin yakalanmadan bir gün önce 27 Ekim 2017'de patlayıcıları bir fırının içerisinde alışveriş merkezine nasıl soktukları şöyle anlatıldı: "Yapılan tespite göre, söz konusu patlayıcı maddelerin bir kısmının, AVM'den satın alınan bir fırın içerisine tüm şüphelilerce yerleştirildiği, daha sonra fırının kolilendiği, koli içesindeki patlayıcı maddelerin olaydan bir gün önce 27 Ekim 2017'de şüpheliler Mücahit Şahin ve Hatice Yurdakul tarafından Forum İstanbul isimli alışveriş merkezine götürüldüğü anlaşılmıştır. Burada elde edilen kamera görüntülerine göre, kolinin X-ray cihazın sığmadığı için yanından alışveriş merkezine sokulduğu, daha sonra uygun bir yerde kolinin açılarak çıkarılan patlayıcı maddelerin emanet dolaplarına yerleştirildiği tespit edilmiştir."

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro