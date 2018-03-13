AVM'ye saldıracaklardı şok fotoğraflar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Bayrampaşa'da 28 Ekim 2017'de bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışırken yakalanan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı teröristin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 14 şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan 95 sayfalık iddianamede, Esenyurt ve Arnavutköy'deki ikametgahlarda eş zamanlı olarak yangın çıktığı bilgisi üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin, toplam 27 mutfak tüpünün açık olduğu ve birtakım elektronik devre elemanları bulunduğu bilgisini emniyete bildirmesine üzerine çalışma başlatıldığı anlatıldı.

Esenyurt'taki adreste şüphelilerden Mücahit Şahin'in, Arnavutköy'deki adreste ise Sezgen Pekdemir'in ikamet ettiği belirtilen iddianamede, bu iki şüpheli ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler Can Yenil ve Hatice Yurdakul'un 28 Ekim 2017'de Bayrampaşa'daki Forum İstanbul'un otoparkında yakalanarak gözaltına alındıkları anımsatıldı.

İddianamede, "Söz konusu bombalı eylem girişiminin DEAŞ terör örgütü mensubu şüpheliler tarafından İstanbul'un en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Forum İstanbul'a yönelik, merkezin en kalabalık olduğu günlerden biri olan cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı olacağı da göz önünde bulundurularak yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir." denildi. Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 34 PV 9714 plakalı otomobil, 34 PV 9193 plakalı motosiklet ve emanet eşya dolaplarında patlayıcı düzeneklerin olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, ele geçirilen bomba düzenekleri üzerinde bazı şüphelilerin parmak izlerinin olduğu aktarıldı.

AVM İÇERİSİNE 1 YIL ÖNCE BOMBA YERLEŞTİRMİŞLER: İddianamede, şüphelilerin yakalanmadan bir gün önce 27 Ekim 2017'de patlayıcıları bir fırının içerisinde alışveriş merkezine nasıl soktukları şöyle anlatıldı: "Yapılan tespite göre, söz konusu patlayıcı maddelerin bir kısmının, AVM'den satın alınan bir fırın içerisine tüm şüphelilerce yerleştirildiği, daha sonra fırının kolilendiği, koli içesindeki patlayıcı maddelerin olaydan bir gün önce 27 Ekim 2017'de şüpheliler Mücahit Şahin ve Hatice Yurdakul tarafından Forum İstanbul isimli alışveriş merkezine götürüldüğü anlaşılmıştır. Burada elde edilen kamera görüntülerine göre, kolinin X-ray cihazın sığmadığı için yanından alışveriş merkezine sokulduğu, daha sonra uygun bir yerde kolinin açılarak çıkarılan patlayıcı maddelerin emanet dolaplarına yerleştirildiği tespit edilmiştir."