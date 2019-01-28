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AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılsın TESK'ten AVM talebi

AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılsın TESK'ten AVM talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alışveriş merkezi sayısının giderek arttığına dikkat çekti ve "Tüm esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli." dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 12:10 - Güncelleme: 28-01-2019 12:10

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alışveriş merkezlerine ilişkin açıklama yaptı. AVM sayısının son 5 yılda yüzde 27,5 artarak 412'ye çıktığını belirten Palandöken, "Tüm esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli." dedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, hizmete alınan AVM sayısına ve cirolarına bakıldığında, her yıl yüksek artış görüldüğüne dikkati çekti.

Son 5 yılda AVM cirolarının yüzde 120 artarak 60 milyar liradan 132 milyar liraya çıktığını aktaran Palandöken, verilerler şu değerlendirmede bulundu: 

"Yine aynı dönemde AVM sayısı yüzde 27,5 artarak 323'ten 412'ye çıktı. Bu yüksek oranlı artışa paralel olarak, esnaf sayısı 1 milyon 572 bin 473'ten 1 milyon 753 bin 213'e, esnaf iş yeri sayısı ise 1 milyon 693 bin 934'ten 1 milyon 886 bin 727'ye yükseldi. Bu da kuralsız şekilde açılan AVM'lerin hızla büyürken, esnafın ise aksine bir büyüme gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor."

TÜM İŞ KOLLARI AVM'DE
AVM'lerde berber, kuaför, terzi gibi neredeyse tüm esnaf kollarında iş yapan dükkanlar olduğuna değinen Palandöken, bunların kendi servis araçlarıyla taksici, dolmuşçu gibi şoför esnafın da ekmeğini böldüğünü belirtti. Bayramlar, özel günler gibi zamanlarda AVM'lerin kapalı olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda AVM sayısının 450'ye çıkacağı, 2023’te ciro hedefinin ise 200 milyar lira olacağını öngörüyorlar. Tüm esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı. Bununla birlikte esnafın en çok iş yapması gereken bayramlar, özel günlerde de ziyaretçi akınına uğrayan yine AVM'ler oluyor. Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri geçtiğimiz yıl bayramda AVM'lerin kapalı olacağına dair karar almıştı. Bu kararın tüm belediyelere örnek olmasını istiyoruz."

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 12:14 oradakiler esnaf değilmi.

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