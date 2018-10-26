Avlu'ya damga vuran kanlı isyan

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun önceki akşam ekrana gelen 17. bölümüne 'Kanlı isyan' sahnesi damga vurdu. Zerrin’in cezaevinde yaptığı keyfi uygulamalar ve Demet Evgar’ın oynadığı Deniz Demir’in başka bir cezaevine nakledilmesi kararı üzerine isyan çıktı.

Azra ve arkadaşları, Deniz için bir gece önceden bezlerden hazırladıkları pankartlar, yatakları kırarak silah olarak kullandıkları demirler ve çeşitli eşyalarla isyan başlattı. Hüseyin ve Özlem’i esir alan Azra ve diğerleri, görüntüleri ve cezaevindeki durumu anlattıkları videoları sosyal medyada paylaştılar.

Cezaevinin önüne haberciler yığılırken, özel tim ve bir müfettiş de oraya geldi. Müfettiş, Azra ve diğer kadınların ne istediğini tek tek öğrendi, uzlaşmaya çalıştı. Hüseyin ve Özlem’i bırakmaları istendi ve tüm mahkumlar cezaevinin avlusunda toplandı.

Tam anlaşma olmak üzereydi ki Kudret ve beraberindekiler geldi ve kavga başlattı. Özel Tim’e geri durması söylenmişti ancak bu olaydan sonra Özel Tim de müdahale etti.

JALE VURULDU: Kudret ve Azra’nın taraftarları kavgaya girişmişken o sırada bir kadın cebinden çıkardığı silahla Jale’yi vurdu.Herkesi şok içinde bırakan o anlarda Azra ve Deniz, Jale’ye koştu ama Jale’nin ağzından gelen kan, durumun ciddi olduğunu gösterdi.

Şeyla Halis’in bir kaç hafta önce diziden ayrılacağı zaten konuşuluyordu. Çıkan isyanda bu kez Jale kurban gitti.

  • Medya 26 Ekim 2018 09:35
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Avlu'ya damga vuran kanlı isyan videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro