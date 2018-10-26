Avlu'ya damga vuran kanlı isyan

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun önceki akşam ekrana gelen 17. bölümüne 'Kanlı isyan' sahnesi damga vurdu. Zerrin’in cezaevinde yaptığı keyfi uygulamalar ve Demet Evgar’ın oynadığı Deniz Demir’in başka bir cezaevine nakledilmesi kararı üzerine isyan çıktı.

Azra ve arkadaşları, Deniz için bir gece önceden bezlerden hazırladıkları pankartlar, yatakları kırarak silah olarak kullandıkları demirler ve çeşitli eşyalarla isyan başlattı. Hüseyin ve Özlem’i esir alan Azra ve diğerleri, görüntüleri ve cezaevindeki durumu anlattıkları videoları sosyal medyada paylaştılar.

Cezaevinin önüne haberciler yığılırken, özel tim ve bir müfettiş de oraya geldi. Müfettiş, Azra ve diğer kadınların ne istediğini tek tek öğrendi, uzlaşmaya çalıştı. Hüseyin ve Özlem’i bırakmaları istendi ve tüm mahkumlar cezaevinin avlusunda toplandı.

Tam anlaşma olmak üzereydi ki Kudret ve beraberindekiler geldi ve kavga başlattı. Özel Tim’e geri durması söylenmişti ancak bu olaydan sonra Özel Tim de müdahale etti.

JALE VURULDU: Kudret ve Azra’nın taraftarları kavgaya girişmişken o sırada bir kadın cebinden çıkardığı silahla Jale’yi vurdu.Herkesi şok içinde bırakan o anlarda Azra ve Deniz, Jale’ye koştu ama Jale’nin ağzından gelen kan, durumun ciddi olduğunu gösterdi.

Şeyla Halis’in bir kaç hafta önce diziden ayrılacağı zaten konuşuluyordu. Çıkan isyanda bu kez Jale kurban gitti.